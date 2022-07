Fechas, horarios y partidos de la jornada 3 del Apertura 2022

Ya se fueron dos fechas del torneo Apertura 2022 y este miércoles arranca la jornada 3 con uno de los partidos más atractivos de la semana. En Azteca Deportes contaremos con nuestro tradicional Viernes Botanero y aquí te dejamos las fechas y los horarios de todos los partidos de esta jornada.

América y Toluca inaugurarán la fecha de esta semana el miércoles 13 de julio a las 21:00 horas, tiempo de México, en el Estadio Azteca. Las Águilas están urgidas de un triunfo, después de dos fechas sin ganar, pero en frente tendrán al líder del torneo.

Puebla vs León será nuestro platillo del Viernes Botanero este 15 de julio a las 19:00 horas. Juárez y Querétaro se enfrentarán más tarde a las 21:05 horas.

Para el sábado, Atlas recibirá al Cruz Azul a las 17:00 horas, mientras que las Chivas visitarán a Santos a las 19:05 horas y ambos podrás verlos a través de la pantalla de Azteca Deportes.

El domingo se llevarán a cabo tres partidos: Pumas vs Necaxa a las 12:00 horas, Atlético San Luis vs Monterrey a las 17:00 horas y Tigres vs Tijuana a las 19:00 horas.

Pachuca y Mazatlán cerrarán la actividad de la jornada 3 el lunes a las 19:00 horas.

Horarios de los partidos de la jornada 3 del Apertura 2022

Miércoles 13 de julio | América vs Toluca | 21:00 horas

Viernes 15 de julio |Puebla vs León | 19:00 horas





Viernes 15 de julio | Juárez vs Querétaro | 21:05 horas

Sábado 16 de julio | Atlas vs Cruz Azul | 17:00 horas

Sábado 16 de julio | Santos vs Guadalajara | 19:05 horas

Domingo 17 de julio | Pumas vs Necaxa | 12:00 horas

Domingo 17 de julio | Atlético San Luis vs Monterrey | 17:00 horas

Domingo 17 de julio | Tigres vs Tijuana | 19:00 horas

Lunes 18 de julio | Pachuca vs Mazatlán | 19:00 horas