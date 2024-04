David Medrano confirma fecha de arranque del Apertura 2024 en el Viernes Botanero

Estamos a dos jornadas de que termine el torneo regular del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Hay varios equipos que pueden competir por el título pues la tabla de posiciones se encuentra muy apretada. Conoceremos al campeón del torneo el domingo 26 de mayo del 2024.

Ya hay algunos equipos que están trabajando en el siguiente torneo pues ya no tienen posibilidades de pelear por un lugar ni siquiera en el Play In. De igual forma, hay equipos como Cruz Azul y América que ya han empezado a buscar refuerzos pues no tendrán tanto tiempo.

¿Cuándo empieza el Apertura 2024?

Este viernes 19 de abril del 2024, David Medrano confirmó la fecha en que arrancará el torneo Apertura 2024. Será el viernes cinco de julio de 2024. Fecha en la que aún se estará disputando la Copa América 2024 por lo que equipos que presten a sus jugadores podrían no contar con ellos.

Desde que se dispute la final del futbol mexicano, los equipos tendrán cuarenta días para reforzarse y hacer su pretemporada para el inicio del Apertura 2024. A pesar de que los equipos aún tendrán varias jornadas para concretar llegadas o salida de jugadores, deben de tener un plantel competitivo para poder disputar la Leagues Cup. Torneo que arranca el 26 de julio y finaliza el 25 de agosto. Durante esas semanas, la Liga BBVA MX estará en pausa ya que el torneo de la League Cup nuevamente se disputará sólo en Estados Unidos.

