Gol de Cristian Dájome: Juárez 0-1 Santos | Jornada 6 | Liga BBVA MX | Apertura 2025
Llegó el gol de Santos en una descolgada; queda solo frente al portero Cristian Dájomey y la manda al fondo de las redes para poner el primero para Santos.
