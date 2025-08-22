deportes
Gol de Cristian Dájome: Juárez 0-1 Santos | Jornada 6 | Liga BBVA MX | Apertura 2025

Llegó el gol de Santos en una descolgada; queda solo frente al portero Cristian Dájomey y la manda al fondo de las redes para poner el primero para Santos.

FC Juárez
Santos Laguna
