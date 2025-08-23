FC Juárez 0-1 Santos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY viernes 22 de agosto, partido de la Jornada 6 del Apertura Liga BBVA MX; transmisión online
Disfruta completamente en vivo el partido entre FC Juárez y Santos Laguna en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.
¡Menú especial! FC Juárez y Santos Laguna se enfrentan este viernes 22 de agosto de 2025 en partido correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX en duelo que además podrás disfrutar completamente en vivo a través de la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes. La transmisión del partido la podrás disfrutar en vivo y gratis por Azteca Deportes.
En duelo que se celebrará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, el conjunto dirigido por Martín Varini buscará el triunfo para tratar de salir de la parte baja de la tabla general y acercarse a los puestos que dan un boleto al Play In, mientras que Santos Laguna que tiene seis puntos y está en el octavo lugar, intenterá igualar su récord en el certamen, pues suma tres derrotas y dos triunfos valiosos ante Pumas y Chivas.
FC Juárez vs Santos, fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
El partido entre FC Juárez y Santos Laguna de la Jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX podrás disfrutarlo en vivo y gratis este viernes 22 de agosto en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México a través del sitio web de aztecadeportes.com , Azteca 7 en televisión y en la App Oficial de TV Azteca Deportes.
FC Juárez vs Santos Laguna
- Fecha: Viernes 22 de agosto de 2025
- Horario: 6:50 tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes
FC JUÁREZ VS SANTOS EN VIVO AQUÍ
FC Juárez vs Santos, alineaciones del partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Para el partido entre FC Juárez y Santos, los entrenadores Martín Varini y Francisco Rodríguez mandan al campo a lo mejor que tienen disponible.
Alineación de FC Juárez:
- Portero: Sebastián Jurado
- Defensas: Moisés Castillo, Manuel Mayorga, José García, Densel García
- Mediocampo: Madson de Souza, José Rodríguez, Rodolfo Pizarro, Homer Martínez
- Delanteros: Ricardo Oliveira y Oscar Estupiñan
Alineación de Santos:
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: Bruno Amione, José Abella, Edson Gutiérrez, Kevin Balanta
- Mediocampo: Aldo López, Javier Güemez, Cristian Danone, Kevin Palacios
- Delanteros: Francisco Villalba y Bruno Barticciotto