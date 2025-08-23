FC Juárez 0-1 Santos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY viernes 22 de agosto, partido de la Jornada 6 del Apertura Liga BBVA MX; transmisión online

¡Menú especial! FC Juárez y Santos Laguna se enfrentan este viernes 22 de agosto de 2025 en partido correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX en duelo que además podrás disfrutar completamente en vivo a través de la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes. La transmisión del partido la podrás disfrutar en vivo y gratis por Azteca Deportes.

En duelo que se celebrará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, el conjunto dirigido por Martín Varini buscará el triunfo para tratar de salir de la parte baja de la tabla general y acercarse a los puestos que dan un boleto al Play In, mientras que Santos Laguna que tiene seis puntos y está en el octavo lugar, intenterá igualar su récord en el certamen, pues suma tres derrotas y dos triunfos valiosos ante Pumas y Chivas.

FC Juárez vs Santos, fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El partido entre FC Juárez y Santos Laguna de la Jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX podrás disfrutarlo en vivo y gratis este viernes 22 de agosto en punto de las 6:50 pm tiempo del centro de México a través del sitio web de aztecadeportes.com , Azteca 7 en televisión y en la App Oficial de TV Azteca Deportes.

FC Juárez vs Santos Laguna



Fecha : Viernes 22 de agosto de 2025

: Viernes 22 de agosto de 2025 Horario : 6:50 tiempo del centro de México

: 6:50 tiempo del centro de México Sede : Estadio Olímpico Benito Juárez

: Estadio Olímpico Benito Juárez Dónde ver en vivo: Canal 7 de televisión abierta, sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes

FC Juárez vs Santos, alineaciones del partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Para el partido entre FC Juárez y Santos, los entrenadores Martín Varini y Francisco Rodríguez mandan al campo a lo mejor que tienen disponible.

Alineación de FC Juárez:



Portero : Sebastián Jurado

: Sebastián Jurado Defensas : Moisés Castillo, Manuel Mayorga, José García, Densel García

: Moisés Castillo, Manuel Mayorga, José García, Densel García Mediocampo : Madson de Souza, José Rodríguez, Rodolfo Pizarro, Homer Martínez

: Madson de Souza, José Rodríguez, Rodolfo Pizarro, Homer Martínez Delanteros: Ricardo Oliveira y Oscar Estupiñan

Alineación de Santos:

