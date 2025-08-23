deportes
Lo expulsan a los 3 minutos y deja a su equipo con 10 | Mazatlán vs Tigres | Apertura 2025

En una jugada con fuerza desmedida Bryan Colula se lleva la roja y deja a Mazatlán con 10 jugadores con mas de 80 min por jugar.

En una jugada con fuerza desmedida, Bryan Colula se lleva la roja y deja a Mazatlán con 10 jugadores con mas de 80 min por jugar, en el partido vs Tigres.

Mazatlán FC
Tigres de la UANL
