Fueron los más aplaudidos en Mundial de Clubes y aun así piden la renuncia de su entrenador por este peculiar motivo

Los jugadores del Auckland City le solicitaron a la directiva que Paulo Posa, su entrenador, renunciara a su cargo. Una noticia que sorprendió a más de un fanático ya que en este Mundial de Clubes, el equipo de Nueva Zelanda hizo historia al conseguir un importante empate ante Boca Juniors, uno de los equipos más grandes de América. Incluso quedaron fuera del top 5 de peores equipos del Mundial de Clubes 2025 .

De acuerdo a la información que comparte la prensa argentina, Posa protagonizó una serie de incidentes durante el torneo, pero el detonante ocurrió en la previa del partido ante Benfica. Resulta que el entrenador del Auckland no conocía al capitán de los portugueses y le tuvo que preguntar a uno de sus futbolistas quién era (Nicolás Otamendi). Quizás le interese conocer cuándo comenzarán los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 .

Getty Images Los jugadores de Auckland City pidieron por la salida de su entrenador.

Según la información, este hecho generó mucho malestar dentro de la plantilla del Auckland y un punto de no retorno en la relación con el técnico, ya que los jugadores no podían creer que su DT no conozca a futbolistas de talla mundial del equipo rival. En este contexto, la intención de los jugadores neozelandeses es insistir a la directiva para que despidan a Paulo Posa. Incluso habrían amenazado con abandonar la institución en caso de que eso no suceda.

¿Cómo fue el Mundial de Clubes de Auckland City?

Si bien es cierto que finalizaron en lo más bajo del Grupo C con 1 solo punto, su actuación fue histórica. Cayeron por 10-0 ante Bayern Múnich, siendo la goleada más abultada del torneo. Perdieron por 6-0 frente a Benfica, pero rescataron un empate muy importante 1-1 frente a Boca Juniors, para muchos, el más grande de Sudamérica.

Un hecho importante en la historia del Auckland City, un equipo semiprofesional de Nueva Zelanda, ya que todos sus jugadores no viven del futbol, por lo que deben ejercer otras profesiones para poder vivir el día a día, además de entrenar con su equipo. Por ejemplo, Christian Gray, autor del gol ante los argentinos, es profesor de educación física en su país.