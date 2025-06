Es mexicano, su precio subió como la espuma en Europa y estarían por ficharlo en un grande

El mexicano Johan Vásquez ha tenido una gran temporada con el Genoa, motivo por el cual llamó la atención no solo de un grande, sino de varios de la Serie A, entre ellos el Inter de Milán y la Juventus . El defensa central ha trascendido, pues su precio subió como la espuma, ya que de costar 6 millones de euros (más de 132 millones de pesos) cuando jugaba en Pumas, ahora vale 13 millones de euros (más de 287 millones de pesos), según Transfermarkt.

A Johan también se le vincula con el Sevilla de España, pues, de acuerdo con reportes, Matías Almeyda también estaría buscan a Álvaro Fidalgo y a un seleccionado mexicano . A pesar del interés de grandes clubes de Europa, Vásquez expresó en una entrevista que no está realmente convencido de dejar un equipo donde tiene la confianza y es titular indiscutible.

@johan_pipe Johan Vásquez incrementó su precio en Europa, y a pesar de que es del interés de un grande, prefiere quedarse en Genoa

Lo anterior, ya que no le gustaría cometer un error a un año de la Copa del Mundo, pues una mala decisión le podría costar la convocatoria con la Selección Mexicana en la justa mundialista. No obstante, el zaguero reconoció que le emocionan los rumores que lo vinculan con grandes conjuntos del viejo continente, aunque por el momento solo son rumores y no hay todavía una propuesta oficial.

El regreso de Johan Vásquez, a quien trataría de ficharlo un grande, a la titularidad con la Selección Mexicana

Johan Vásquez se perdió los partidos de preparación de la Selección Mexicana para la Copa Oro 2025 debido a que sufrió una lesión en el tobillo cuando disputó con el Genoa la penúltima jornada de la Serie A. Además, no vio actividad en la primera jornada del torneo de la Concacaf, pues Javier Aguirre no quiso arriesgarlo y decidió darle más tiempo para que se recuperara.

El mexicano disputó su primer partido de la Copa Oro hasta la segunda jornada, cuando el combinado tricolor derrotó 2-0 a Surinam. Ahora, el defensa y la selección azteca enfrentarán los Cuartos de Final ante Arabia Saudita, en busca de conseguir el bicampeonato de la justa organizada por la Concacaf. Después de ello, Johan decidirá su futuro, quedarse en Genoa o irse a un equipo grande.