Martín Anselmi elogia la mentalidad ganadora de Cruz Azul

El técnico de Cruz Azul, el argentino Martín Anselmi, destacó la personalidad de su equipo para venir de atrás en la adversidad, ya que perdía 0-1 ante Toluca para conseguir la igualada en los últimos minutos.

“Aplaudo que este equipo nunca se resigna. Tiene carácter para sobreponerse cuando va abajo, va por el empate y, si ya está igualado, entonces no cesa en el afán de ir por la victoria”, dijo Anselmi luego del empate ante el Toluca en la cuarta jornada del Apertura.

En el duelo efectuado en el estadio Ciudad de los Deportes, Cruz Azul tuvo más llegada, aunque no puntería. Los Diablos Rojos marcó por conducto del uruguayo Maximiliano Araújo. En la segunda parte La Máquina presionó y consiguió evitar la derrota con gol de Ángel Sepúlveda.

Anselmi, quien está en su segundo torneo al frente de la escuadra cementera, aplaudió el nivel mostrado por sus jugadores ante el Toluca, uno de los rivales más fuertes del certamen.

“Me siento contento por la entrega e intensidad que mostramos, pero más por el futbol que desplegamos ante un rival que considero es uno de los candidatos al título. Me quedo con el que conservamos el invicto”, apuntó el sudamericano.

A pesar de la igualada, Cruz Azul, subcampeón del futbol mexicano, se mantiene en la cima del Apertura 2024 con 10 puntos. Es el equipo con la mejor ofensiva, suma nueve goles, y defensiva, apenas ha recibido un tanto.

A partir de la próxima semana Cruz Azul hará un parón en el certamen local para iniciar su participación en la Leagues Cup, torneo internacional en el que participan todos los equipos de la Major League Soccer (MLS) y de la Liga BBVA MX.

Renato Paiva critica el tener que parar por la Leagues Cup

Por su parte, el portugués Renato Paiva, técnico del Toluca, criticó que se frene la temporada para jugar la Leagues Cup.

“Para mí no tiene sentido cortar el torneo. Este tipo de paros deben ser para selecciones, no para clubes. Deben decidir, o Leagues Cup primero y la terminas o Liga local y la acabas, pero esto no puede pasar si se quiere mejorar el futbol mexicano”, dijo el técnico portugués.

“No entiendo, en Europa no veo nada de esto. Yo como extranjero vengo a esta liga a tratar de ayudar a mejorar, pero en eso debemos participar todos y esto no ayuda”, subrayó Paiva.