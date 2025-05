Aprobados y reprobados del Toluca en la final ante América, según estadísticas

El partido de ida de la final no fue el esperado entre la afición de ambos equipos, por lo que Sofascore calificó el desempeño de los jugadores del Toluca ante América.

Entre los aprobados se encuentra el mejor futbolista de Toluca, Alexis Vega, y entre los reprobados o con menor desempeño, Jesús Gallardo. El título se definirá en el estadio Nemesio Diez, el cual cuenta con pensiones cercanas para que los aficionados dejen su auto

El partido de ida entre Toluca y América no fue el esperado por las aficiones de ambos clubes, ya que el resultado fue un empate a cero goles y hay tres culpables de ello en las Águilas . Incluso, tras el silbatazo final expresaron su molestia con una rechifla que inundó todo el estadio Ciudad de los Deportes. El encuentro fue de más a menos, pues en el primer tiempo hubo solo una jugada de peligro, en la que los porteros supieron responder y atajar los tiros. La parte complementaria fue de trámite, ya que los azulcremas tuvieron la oportunidad de llevarse la victoria, pero hasta el tiempo agregado, cuando lanzaron “dardos envenenados” al área. Los sitios de estadísticas marcaron aprobados y reprobados de Toluca.

Toluca FC Estos son los jugadores aprobados y reprobados del Toluca en la final ante América

¿Cuántos jugadores del Toluca aprobaron y reprobaron ante América?

Según Sofascore, entre los jugadores que aprobaron y destacaron sobre el terreno de juego del Toluca están Diego Barbosa, Robert Morales y el capitán Alexis Vega, quienes obtuvieron una calificación de 7.4, 7.3 y 7.2, respectivamente. El lateral derecho fue el que mejor desempeño tuvo, pues se encargó de cerrarle los espacios al español Álvaro Fidalgo. Otro futbolista que tuvo puntuaje de 7.3 es el defensa Federico Pereira, quien tuvo un desgaste importante en el partido de ida al contener a la ofensiva americanista a todo lugar, lo que le hizo acreedor de una tarjeta amarilla.

Aunque en esta ocasión no hubo futbolistas con calificación reprobatoria extrema (menos de 5), sí tuvieron un menor desempeño Franco Romero (con 6.5). A pesar de tener un bajo rendimiento, Antonio “Turco” Mohamed lo dejó en la cancha durante los 90 minutos. Con 6.8 aparece el mundialista Jesús Gallardo, quien no pudo destacar con la banda izquierda y generar jugadas de peligro en ofensiva. Mientras que el 10 de los Diablos, “Canelo” Ángulo, y el arquero Luis García tuvieron un puntuaje de 6.8. En el caso del mediocampista, desapareció completamente en este partido, pues no fue factor debido al planteamiento del América. Por su parte, el arquero escarlata salió mal en un par de jugadas que le pudieron haber costado la derrota a su equipo, lo que hizo que tuviera una de las peores calificaciones, pese a que hizo una gran atajada en el primer tiempo.

El juego de vuelta se llevará a cabo este domingo 25 de mayo en el estadio Nemesio Diez y será transmitido por Azteca Deportes.