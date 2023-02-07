Las apuestas más extravagantes del SuperBowl 2023 | Azteca Deportes
El SuperBowl LXII se disputa este 12 de febrero de 2023; pero el desempeño de Patrick Mahomes y Jalen Hurt no es lo único para las casas de apuestas
El SuperBowl LVII se disputa este 12 de febrero de 2023 entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, los dos equipos culminaron la temporada regular con 14 victorias y sólo 3 derrotas, por lo que que llegan con cifras muy similares para disputar el gran evento en el State Farm Stadium, en Phoenix, Arizona.
Como en cada evento deportivo las casas de apuestas siempre ofrecen una alternativa para invertir dinero o bien, para agregarle más emoción al desarrollo del partido, pero los momios no se concentran sólo en el despeño deportivo de Chiefs y Eagles, por lo que han salido algunas opciones un tanto ‘extrañas’ y hasta divertidos para este SuperBowl LVII.
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¿Cuáles son las apuestas más extrañas del SuperBowl LVII?
Entre los momios más extravagantes encontramos al “ganador del volado”. De acuerdo con las valoraciones de Caliente el momio para determinar al equipo que ganará el primer duelo de azar está en -106 para el Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles. Además se tiene una opción sobre el discurso del MVP del SuperBowl LVII.
La semana del #SBLVII arrancó con todo y ya estamos un día más cerca de este partidazo🏈🤩— NFL México (@nflmx) February 7, 2023
¿Quién se llevará el preciado trofeo Vince Lombardi?🤔#NFLMX | #SBOpeningNight | #FlyEaglesFly | #ChiefsKingdom pic.twitter.com/86m6Y2eZDm
¿A quién mencionará primero el MVP del SuperBowl en su discurso?
Compañeros de equipo -154
God/ Jesús +220
Ciudad +450
Familia o miembros de ella +500
Coach +700
No menciona a ninguno de los listados +800
Propietario +1400
¿Se irá la Liz durante el SuperBowl LVII?
Sí +1000
No -1000
¿Algún fanático correrá al campo de juego?
Sí +100
No -138
¿Algún jugador será expulsado por lanzar un puñetazo o pelear?
Sí +475
No -1000
¿Algún jugador le propondrá matrimonio a su novia en el campo?
Sí +300
No -500
Y ambos QB han ganado su primer anillo de SB antes de los 25 años 🤯— NFL México (@nflmx) February 7, 2023
¿Será Mahomes el próximo en tener la mayor cantidad de anillos? 🏈🏆#NFLMX pic.twitter.com/SHiGG8AE3c
Además de las anteriores, las casas de apuestas apuestan por el color del Gatorade con el que bañarán al Head Coach ganador del SuperBowl en Arizona.
¿De qué color será el Gatorade vertido al entrenador ganador?
Naranja +300
Amarillo +350
Azul +350
Rojo +400
Agua +450
Morado +750
Ninguno +900
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Apuesta sobre el medio tiempo del SuperBowl
Es conocido por todos que la intérprete Rihanna estará a cargo del espectáculo de medio tiempo del SuperBowl LVII, por lo que las casas de apuestas también tienen algunos momios sobre el show que pueden ser atractivas para los aficionados a las apuestas.
Primera canción interpretada por Rihanna
Don’t stop the music +250
Diamonds +450
What’s my name +450
Stay +550
Umbrella +550
Lift me up +650
We found love +650
Where have you been +750
Higher +1200
Needed me +1200
Work +1200
Rude boy +1400
🎤 32 aficionados de las 32 franquicias de la NFL cantando el ‘Stay’ de Rihanna.— Ready Hut (@Ready_Hut) February 7, 2023
El anuncio del #AppleMusicHalftime es una obra de arte.
Vuelve RiRi. #SuperBowl pic.twitter.com/3NiUfSW4Zi
¿Cuantas canciones se reproducirán durante el espectáculo de medio tiempo?
Más de 9.5 -125
Menos de 9.5 -112
Nos espera un SuperBowl lleno de espectáculo. Patrick Mahomes y Jalen Hurts buscarán sus mejores armar y los aficionados serán los principales ganadores con las extravagantes apuestas ofrecidas por las casas de apuestas. Recuerda apostar con responsabilidad.