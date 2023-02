Las apuestas más extravagantes del SuperBowl 2023 | Azteca Deportes

El SuperBowl LVII se disputa este 12 de febrero de 2023 entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, los dos equipos culminaron la temporada regular con 14 victorias y sólo 3 derrotas, por lo que que llegan con cifras muy similares para disputar el gran evento en el State Farm Stadium, en Phoenix, Arizona.

Como en cada evento deportivo las casas de apuestas siempre ofrecen una alternativa para invertir dinero o bien, para agregarle más emoción al desarrollo del partido, pero los momios no se concentran sólo en el despeño deportivo de Chiefs y Eagles, por lo que han salido algunas opciones un tanto ‘extrañas’ y hasta divertidos para este SuperBowl LVII.

¿Cuáles son las apuestas más extrañas del SuperBowl LVII?

Entre los momios más extravagantes encontramos al “ganador del volado”. De acuerdo con las valoraciones de Caliente el momio para determinar al equipo que ganará el primer duelo de azar está en -106 para el Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles. Además se tiene una opción sobre el discurso del MVP del SuperBowl LVII.

La semana del #SBLVII arrancó con todo y ya estamos un día más cerca de este partidazo🏈🤩



¿Quién se llevará el preciado trofeo Vince Lombardi?🤔#NFLMX | #SBOpeningNight | #FlyEaglesFly | #ChiefsKingdom pic.twitter.com/86m6Y2eZDm — NFL México (@nflmx) February 7, 2023

¿A quién mencionará primero el MVP del SuperBowl en su discurso?

Compañeros de equipo -154



God/ Jesús +220

Ciudad +450

Familia o miembros de ella +500

Coach +700

No menciona a ninguno de los listados +800

Propietario +1400

¿Se irá la Liz durante el SuperBowl LVII?

Sí +1000



No -1000

¿Algún fanático correrá al campo de juego?

Sí +100

No -138

¿Algún jugador será expulsado por lanzar un puñetazo o pelear?

Sí +475

No -1000

¿Algún jugador le propondrá matrimonio a su novia en el campo?

Sí +300

No -500

Y ambos QB han ganado su primer anillo de SB antes de los 25 años 🤯



¿Será Mahomes el próximo en tener la mayor cantidad de anillos? 🏈🏆#NFLMX pic.twitter.com/SHiGG8AE3c — NFL México (@nflmx) February 7, 2023

Además de las anteriores, las casas de apuestas apuestan por el color del Gatorade con el que bañarán al Head Coach ganador del SuperBowl en Arizona.

¿De qué color será el Gatorade vertido al entrenador ganador?

Naranja +300

Amarillo +350

Azul +350

Rojo +400

Agua +450

Morado +750

Ninguno +900

Apuesta sobre el medio tiempo del SuperBowl

Es conocido por todos que la intérprete Rihanna estará a cargo del espectáculo de medio tiempo del SuperBowl LVII, por lo que las casas de apuestas también tienen algunos momios sobre el show que pueden ser atractivas para los aficionados a las apuestas.

Primera canción interpretada por Rihanna

Don’t stop the music +250

Diamonds +450

What’s my name +450

Stay +550

Umbrella +550

Lift me up +650

We found love +650

Where have you been +750

Higher +1200

Needed me +1200

Work +1200

Rude boy +1400

🎤 32 aficionados de las 32 franquicias de la NFL cantando el ‘Stay’ de Rihanna.



El anuncio del #AppleMusicHalftime es una obra de arte.



Vuelve RiRi. #SuperBowl pic.twitter.com/3NiUfSW4Zi — Ready Hut (@Ready_Hut) February 7, 2023

¿Cuantas canciones se reproducirán durante el espectáculo de medio tiempo?

Más de 9.5 -125

Menos de 9.5 -112

Nos espera un SuperBowl lleno de espectáculo. Patrick Mahomes y Jalen Hurts buscarán sus mejores armar y los aficionados serán los principales ganadores con las extravagantes apuestas ofrecidas por las casas de apuestas. Recuerda apostar con responsabilidad.