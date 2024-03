Revelan el ánimo de los seleccionados mexicanos del América

La derrota en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf puso a la Selección Mexicana bajo un reflector negativo ante la mayor parte de su entorno. Los convocados del América, Henry Martín, Julián Quiñones y Luis Ángel Malagón, ya están de regreso en el Nido y su compañero, Néstor Araujo, explicó lo que espera de ellos tras el golpe anímico que significó el Final Four.

“Yo creo que tenemos jugadores que son muy maduros. Cuando estás en Selección, piensas en eso y te adaptas a las ideas de Jimmy (Lozano); son jugadores que saben distinguir los tipos de juego y, en ese sentido, no debe haber ningún problema con Henry, Quiñones y los que fueron a Selección. Son jugadores muy maduros y no existirá problema. Pueden dañar los viajes, lesiones, fatigas, pero lo demás no creo que haya problema”, reflexionó.

Para ahondar en las bajas que podría haber para medirse al Atlético de San Luis, el defensor surgido de Cruz Azul advirtió que la plantilla se prepara para estar en estado óptimo.

“La intención es tener equipo completo para lo que viene y partiendo de eso, el club va a tener armas, en cada posición dos jugadores para encarar los dos torneos y eso nos hace candidatos para pelear cosas”, señaló.

El reciente historial del América ante el Atlético de San Luis

Las últimas dos visitas del Atlético de San Luis a las águilas han resultado en triunfo para la causa potosina y Araujo no sólo se mostró consciente de lo que ello ha representado ante la grada, sino que elogió lo realizado por la escuadra que comanda Gustavo Leal.

“Los últimos partidos ha sido complicado jugar contra ellos, son un equipo estructurado que, con velocidad, te hacen daño. Tienen jugadores muy peligrosos y eso nos lo han hecho ver en el Estadio Azteca”, finalizó.

