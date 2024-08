OFICIAL: Mexicana estará en juego por medalla de bronce en Paris 2024

Luego de caer en las semifinales, España y Alemania serán los combinados que disputen el partido por el último lugar en el podio disponible, la medalla de bronce, en la disciplina de futbol femenino de los Juegos Olímpicos de Paris 2024; en el encuentro, una mexicana estará presente: se trata de la árbitra Katia Itzel García.

El duelo entre España y Alemania será el cuarto en el que la árbitra mexicana, Katia Itzel García este presente: fue parte del duelo femenino de los cuartos de final: España vs Colombia; el duelo del grupo A varonil: Nueva Zelanda vs Francia; además, en el compromiso del grupo B femenino: Alemania vs Australia.

¿Cuándo pitará la árbitra mexicana el partido por la medalla de bronce en el futbol femenino de los Juegos Olímpicos de Paris 2024?

Será este viernes 9 de agosto cuando se dispute el partido España vs Alemania, en punto de las 07:00 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana, donde se conocerá a la última selección que completará el podio olímpico en la disciplina de futbol femenino y colgará la presea de bronce. La árbitra mexicana, Katia Itzel García, será la encargada de pitar las acciones del encuentro que se disputará en la casa del Olympique de Lyon, equipo del futbol francés.

En el compromiso, España buscará su primer medalla olímpica de la competencia; por su parte, la Selección de Alemania presume de cuatro preseas: tres de bronce, conseguidas de manera consecutiva: Sidney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008, y una de oro en Río 2016.

Además de Katia Itzel García, las abanderadas mexicanas Sandra Elizabeth Ramírez Alemán y Karen Janett Díaz Medina estarán en el duelo entre España y Alemania con la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos en disputa. Finalmente, las estadounidenses: Mary Tori Penso y Brooke Mayo completarán el cuerpo arbitral.

