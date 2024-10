¿Cómo cambiará el arbitraje de la Liga MX con el nuevo director general?

La Federación Mexicana de Futbol anunció este miércoles una nueva estructura para la Comisión de Árbitros. Ahora, el director general del organismo será Juan Manuel Herrero, quien será el líder de 4 personajes que trabajarán en áreas específicas para el tema arbitral, todas con el mismo rango de importancia. El principal cambio es que las las designaciones de árbitros para los partidos de la Liga BBVA MX se tomarán con base en evaluaciones y criterios de los 4 pilares que conforman la nueva Comisión de Árbitros.

Así será la nueva Comisión de Árbitros

1. Dirección de Arbitraje al mando de Armando Archundia: El ex árbitro mundialista permanece en la estructura y será el encargado de proponer las designaciones, mismas que serán sujetas a evaluación.

2. Dirección de Capacitación al mando de Enrique Osses. El chileno también se mantiene en la estructura y revisará las cuestiones técnicas de los silbantes.

3. Dirección de Rendimiento al mando de un personaje por definir. Esta área se encargará de las evaluaciones físico atléticas de los silbantes.

4. Dirección de Administración y Logística al mando de un personaje por definir. Área encargada de la operación en cuánto a viajes y cuestiones relacionadas a los calendarios de los colegiados.

La novedad, el Consejo Evaluador

Además de estas 4 direcciones, el director general Juan Manuel Herrero, tendrá a su disposición a un consejo evaluador con un ex árbitro, un ex jugador y un ex director técnico, mismos que también serán tomados en cuenta para las designaciones arbitrales jornada a jornada.

