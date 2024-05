Árbitro admite error en eliminación del Bayern Munich de Champions League

Luego de la remontada del Real Madrid frente al Bayern Munich, encuentro en el que equipo dirigido por Carlo Ancelotti le dio la vuelta al marcador en la recta final del partido para eliminar al cuadro de Alemania, uno de los jugadores del cuadro de la Bundesliga ha roto el silencio sobre la polémica vivida en el Estadio Santiago Bernabéu.

De Ligt admite error del árbitro en gol del Real Madrid

El zaguero del equipo dirigido por Thomas Tuchel, Matthijs de Ligt, fue claro y admitió que en el segundo gol del conjunto Bávaro el abanderado admitió una equivocación al marcar fuera de juego.

“Si es fuera de juego, pues es fuera de juego. Pero hay normas en el fútbol, y la norma dice que si no es fuera de juego claro, y éste no lo es, tienes que dejar acabar la jugada. Creo que es un error gravísimo. Me ha dicho ‘lo siento, he cometido un error’”, dijo De Ligt tras el partido en la Casa Blanca.

A pesar de sus declaraciones al finalizar el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu, el central del Bayern Munich asegura que no busca excusas tras la eliminación en la Champions League.

“No soy el tipo de persona al que le gusta buscar excusas para una derrota, pero creo que si la regla existe hay que cumplirla”, agregó.

Tras conseguir el pase a la Gran Final con sede en Wembley, el Real Madrid se va a enfrentar al Borussia Dortmund el 1 de junio.

