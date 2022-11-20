Confirman al árbitro que dirigirá el México vs Polonia de Qatar 2022

Quedó definido el nombre del árbitro que estará a cargo de llevar las acciones en el partido entre México y su similar de Polonia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Se trata del australiano Chris Beath.

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¿Quién es el árbitro que estará en el México vs Polonia?

A sus 38 años, Chris Beath cuenta con dos décadas de experiencia como silbante. Aunque no hay registro de algún partido de México que haya dirigido, sí existe un antecedente con un equipo de la Liga BBVA MX, ya que estuvo presente en el duelo entre Rayados de Monterrey y el Al Ahly de Egipto, correspondiente a la fase de grupos del Mundial de Clubes pasado, el cual se disputó en febrero de este año y terminó con marcador favorable al conjunto egipcio por 1-0.

En ese mismo torneo, Beath pitó el encuentro por el título, donde el Chelsea de Inglaterra terminó derrotando 2-1 al Palmeiras de Brasil.

Asimismo, otro de los logros que puede presumir el juez australiano, fue haber sido el elegido para impartir justicia en la final de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 entre España y Brasil, que finalizó con victoria para los sudamericanos por la mínima diferencia.

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¿Cuál será el cuerpo arbitral para el México vs Polonia?

Para el debut de mexicanos y polacos en la Copa del Mundo de Qatar 2022, Chris Beath estará acompañado por sus compatriotas Anton Shchetinin y Ashley Beecham como asistentes. La francesa Stéphanie Frappart será la cuarta árbitra.

De igual forma, la FIFA dio a conocer que el también australiano Shaun Evans, el colombiano Nicolás Gallo, el uruguayo Martín Soppi y el venezolano Juan Soto estarán en el VAR.

Match officials designations @FIFAWorldCup - Game 7 - 22 November 2022, Ras Abu Aboud Stadium#MEX🆚#POL



Referee: Chris BEATH 🇦🇺

AR 1: Anton SHCHETININ 🇦🇺

AR 2: Ashley BEECHAM 🇦🇺

4th: Stéphanie FRAPPART 🇫🇷



1/2 pic.twitter.com/HnQULr2TB5 — FIFA Media (@fifamedia) November 20, 2022

Match officials designations @FIFAWorldCup - Game 7 - 22 November 2022, Ras Abu Aboud Stadium#MEX🆚#POL



VAR: Shaun EVANS 🇦🇺

AVAR: Nicolas GALLO 🇨🇴

Offside VAR: Martin SOPPI 🇺🇾

Support VAR: Juan SOTO 🇻🇪



2/2 pic.twitter.com/AGrycVPCnO — FIFA Media (@fifamedia) November 20, 2022

No te pierdas el choque entre la Selección Azteca y Polonia este martes 22 de noviembre del 2022 a través de Azteca 7, el Canal del Mundial.

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