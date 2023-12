Definidos los árbitros para los juegos de ida de Semifinales del Apertura 2023

Este miércoles 6 de diciembre darán inicio las semifinales del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, donde América, Tigres, Pumas y Atlético San Luis son los equipos que competirán por el título en el presente certamen. Para los compromisos de ida, la Federación Mexicana de Futbol ha confirmado a los árbitros que se encargarán de impartir justicia en los duelos.

En el camino rumbo a las semifinales del torneo Apertura 2023, León, Rayados, Chivas y Puebla quedaron en el camino. Ahora, tan solo cuatro equipos se disputarán la corona. Para la ronda de semifinales, América, sobre Atlético San Luis, y Tigres, sobre Pumas, parten como los favoritos para avanzar a la Gran Final del certamen.

Los árbitros para el partido Atlético San Luis vs América

Adonai Escobedo González (árbitro central)

Christian Kiabek Espinosa Zavala (árbitro asistente 1)

Pablo Israel Hernández Luna (árbitro asistente 2)

Daniel Quintero Huitrón (cuarto árbitro)

Fernando Hernández Gómez (árbitro VAR)

Ismael Rosario López Peñuelas (árbitro VAR asistente)

Los árbitros para el partido Pumas vs Tigres

Marco Antonio Ortiz Nava (árbitro central)

Karen Janett Díaz Medina (árbitro asistente 1)

José Ibrahim Martínez Chavarría (árbitro asistente 2)

Oscar Mejía García (cuarto árbitro)

Oscar Macías Romo (árbitro VAR)

Guillermo Pacheco Larios (árbitro VAR asistente)

Los partidos de las semifinales del Apertura 2023 que se transmitirán a través de TV Azteca Deportes

Este jueves 7 de diciembre empezará la actividad de las semifinales en la señal de TV Azteca Deportes: podrás disfurtar del duelo de ida Pumas vs Tigres; posteriormente, el sábado 9 de diciembre, en el Estadio Azteca, el compromiso de vuelta América vs Atlético San Luis; finalmente, el domingo 10 de diciembre el cierre de la eliminatoria, la vuelta Tigres vs Pumas, entre Los Felinos y Los Auriazules en el Estadio Universitario.

Los dos equipos que consigan su boleto a la Gran Final del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX se verían las caras el jueves 14, en la ida, y domingo 17 de diciembre, en la vuelta.

