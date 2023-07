Arda Güler descarta al Barcelona y firma por el Real Madrid

La rivalidad del Barcelona ante el Real Madrid no solo se vuelve intensa en la cancha, pues alcanza momentos álgidos cuando uno de los dos se queda rezagado en la competencia, que en este caso fue por el jugador turco Arda Güler, quien prefirió a los merengues y no tuvo reparo en así confirmarlo en rueda de prensa celebrada este viernes.

El turco Arda Güler aseguró en su presentación como jugador del Real Madrid que, cuando tocó a su puerta la propuesta del club madridista, “el resto de ofertas pierden valor” y descartó la del Barcelona.

Propuesta del Real Madrid, historia y especialmente Ancelotti, lo sedujeron

Güler indicó que en las últimas semanas, fueron varios equipos top los que buscaron sus servicios para esta ventana de verano, pero indicó que el Real Madrid fue el más especial.

“Ha habido muchos clubes que han presentado su interés y hemos tenido contactos pero cuando aparece el Real Madrid, para mí el resto de las ofertas perdieron valor”, manifestó el nuevo jugador merengue.

“Cuando empezaron las conversaciones con el Real Madrid, Ancelotti me ha llamado y me dijo que quería verme. Le respeto muchísimo. Me llamó varias veces, me dijo donde me iba a posicionar y tuvimos una buena comunicación”, subrayó el futbolista de 18 años y que vestirá el dorsal 24.

Busca emular a las leyendas del Real Madrid

Apuntó Güler en el evento, que leyendas y figuras como Cristiano Ronaldo, Mesut Özil, Zinedine Zidane y José María Gutiérrez ‘Guti’ han sido admirados por él, y busca llegar ser como ellos.

“La herencia de Cristiano Ronaldo es muy importante, todo el mundo la conoce. A Özil, Zidane y Guti siempre los he seguido y quiero ser una leyenda como ellos. Hacer parte de la historia del Real Madrid”, acotó el joven jugador.