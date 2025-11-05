Argentina volvió a cambiar de puesto en el ranking FIFA y esta es la selección HOY tiene encima

La Selección Argentina es la vigente campeona del mundo tras conquistar el Mundial de Qatar 2022. Mientras que muchos aguardan por Lionel Messi tras lo que dijo sobre su presencia en el Mundial 2026 , una curiosidad es que el conjunto albiceleste volvió a cambiar de posición en el Ranking FIFA tras la fecha de octubre, quedando segunda y con un solo país por encima.

Mientras ya se conoce por dónde ver el Sorteo del Mundial 2026 y su fase de grupos, la selección de Argentina supo que trepó una posición en el Ranking FFA y se ubica segunda, con 1872,43 puntos, únicamente superada por España y sus 1880,76 unidades.

Lamine Yamal y España toman la delantera en ranking FIFA.

¿Por qué hubo cambios en el ranking FIFA que benefician a Argentina?

Esto tiene que ver con los resultados del mes de octubre, puesto que Argentina ganó los dos partidos que jugó, mientras que Francia ganó uno y empató otro, por lo que cayó a la tercera ubicación.

TE PUEDE INTERESAR:



Aunque para muchos esto puede no resultar importante, el ranking FIFA es fundamental pensando en la pelea por ser cabezas de serie en el Mundial 2026. Los 9 mejores equipos (más los 3 organizadores) ocuparán el Bombo 1 del Sorteo.

📊🌎 Mejor selección de América en el Ranking FIFA durante el Siglo XXI.



Mes a mes:

183 - 🇧🇷 Brasil

98 - 🇦🇷 Argentina 🆙

14 - 🇺🇾 Uruguay

3 - 🇨🇴 Colombia pic.twitter.com/I0Owf4wwWL — SAG Fútbol (@sagfutbol) October 17, 2025

En tanto, la Selección Nacional de México se mantuvo en la misma posición (14) que el mes pasado. Antes de la fecha FIFA de octubre se encontraba 13º, pero fue los aztecas fueron superados por Colombia. Hay que ver si, tras los amistosos de noviembre, los de Javier Aguirre mejoran y escalan en esa tabla de posiciones.

Los 16 mejores países del mundo, según el ránking FIFA