Argentina volvió a cambiar de puesto en el ranking FIFA y esta es la selección HOY tiene encima
En realidad hay un solo país que supera al combinado albiceleste en el ranking FIFA; ¿y México dónde está?
La Selección Argentina es la vigente campeona del mundo tras conquistar el Mundial de Qatar 2022. Mientras que muchos aguardan por Lionel Messi tras lo que dijo sobre su presencia en el Mundial 2026 , una curiosidad es que el conjunto albiceleste volvió a cambiar de posición en el Ranking FIFA tras la fecha de octubre, quedando segunda y con un solo país por encima.
Mientras ya se conoce por dónde ver el Sorteo del Mundial 2026 y su fase de grupos, la selección de Argentina supo que trepó una posición en el Ranking FFA y se ubica segunda, con 1872,43 puntos, únicamente superada por España y sus 1880,76 unidades.
¿Por qué hubo cambios en el ranking FIFA que benefician a Argentina?
Esto tiene que ver con los resultados del mes de octubre, puesto que Argentina ganó los dos partidos que jugó, mientras que Francia ganó uno y empató otro, por lo que cayó a la tercera ubicación.
Aunque para muchos esto puede no resultar importante, el ranking FIFA es fundamental pensando en la pelea por ser cabezas de serie en el Mundial 2026. Los 9 mejores equipos (más los 3 organizadores) ocuparán el Bombo 1 del Sorteo.
📊🌎 Mejor selección de América en el Ranking FIFA durante el Siglo XXI.— SAG Fútbol (@sagfutbol) October 17, 2025
Mes a mes:
183 - 🇧🇷 Brasil
98 - 🇦🇷 Argentina 🆙
14 - 🇺🇾 Uruguay
3 - 🇨🇴 Colombia pic.twitter.com/I0Owf4wwWL
En tanto, la Selección Nacional de México se mantuvo en la misma posición (14) que el mes pasado. Antes de la fecha FIFA de octubre se encontraba 13º, pero fue los aztecas fueron superados por Colombia. Hay que ver si, tras los amistosos de noviembre, los de Javier Aguirre mejoran y escalan en esa tabla de posiciones.
Los 16 mejores países del mundo, según el ránking FIFA
- España: 1880,76 puntos (se mantuvo igual +/-0)
- Argentina: 1872,43 puntos (subió una posición +1)
- Francia: 1862,71 puntos (cayó una posición -1)
- Inglaterra: 1824,30 puntos (0)
- Portugal: 1778,00 puntos (0)
- Países Bajos: 1759,96 puntos (+1)
- Brasil: 1758,85 puntos (-1)
- Bélgica: 1740,01 puntos (0)
- Italia: 1717,15 puntos (+1)
- Alemania: 1713,30 puntos (+2)
- Croacia: 1710,15 puntos (-2)
- Marruecos: 1710,11 puntos (-1)
- Colombia: 1695,72 puntos (0)
- México: 1682,52 puntos (0)
- Uruguay: 1677,57 puntos (0)
- EE. UU.: 1673,49 puntos (0).