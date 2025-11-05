deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Argentina volvió a cambiar de puesto en el ranking FIFA y esta es la selección HOY tiene encima

En realidad hay un solo país que supera al combinado albiceleste en el ranking FIFA; ¿y México dónde está?

Selección Argentina y el ranking FIFA.
AFA
Selección Argentina y el ranking FIFA.
Diego Gonzalez
Mundial México 2026
Compartir

La Selección Argentina es la vigente campeona del mundo tras conquistar el Mundial de Qatar 2022. Mientras que muchos aguardan por Lionel Messi tras lo que dijo sobre su presencia en el Mundial 2026 , una curiosidad es que el conjunto albiceleste volvió a cambiar de posición en el Ranking FIFA tras la fecha de octubre, quedando segunda y con un solo país por encima.

Mientras ya se conoce por dónde ver el Sorteo del Mundial 2026 y su fase de grupos, la selección de Argentina supo que trepó una posición en el Ranking FFA y se ubica segunda, con 1872,43 puntos, únicamente superada por España y sus 1880,76 unidades.

Lamine Yamal España
Lamine Yamal y España toman la delantera en ranking FIFA.

¿Por qué hubo cambios en el ranking FIFA que benefician a Argentina?

Esto tiene que ver con los resultados del mes de octubre, puesto que Argentina ganó los dos partidos que jugó, mientras que Francia ganó uno y empató otro, por lo que cayó a la tercera ubicación.

TE PUEDE INTERESAR:

Aunque para muchos esto puede no resultar importante, el ranking FIFA es fundamental pensando en la pelea por ser cabezas de serie en el Mundial 2026. Los 9 mejores equipos (más los 3 organizadores) ocuparán el Bombo 1 del Sorteo.

En tanto, la Selección Nacional de México se mantuvo en la misma posición (14) que el mes pasado. Antes de la fecha FIFA de octubre se encontraba 13º, pero fue los aztecas fueron superados por Colombia. Hay que ver si, tras los amistosos de noviembre, los de Javier Aguirre mejoran y escalan en esa tabla de posiciones.

Los 16 mejores países del mundo, según el ránking FIFA

  1. España: 1880,76 puntos (se mantuvo igual +/-0)
  2. Argentina: 1872,43 puntos (subió una posición +1)
  3. Francia: 1862,71 puntos (cayó una posición -1)
  4. Inglaterra: 1824,30 puntos (0)
  5. Portugal: 1778,00 puntos (0)
  6. Países Bajos: 1759,96 puntos (+1)
  7. Brasil: 1758,85 puntos (-1)
  8. Bélgica: 1740,01 puntos (0)
  9. Italia: 1717,15 puntos (+1)
  10. Alemania: 1713,30 puntos (+2)
  11. Croacia: 1710,15 puntos (-2)
  12. Marruecos: 1710,11 puntos (-1)
  13. Colombia: 1695,72 puntos (0)
  14. México: 1682,52 puntos (0)
  15. Uruguay: 1677,57 puntos (0)
  16. EE. UU.: 1673,49 puntos (0).
Selección Argentina
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Diego Gonzalez

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×