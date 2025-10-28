Lionel Messi volvió a hablar de su participación en el Mundial de México 2026 y esta vez sorprendió a todos

Lionel Messi evaluará su rendimiento y condiciones para ver si estará apto o no para el Mundial de México 2026, pues así lo declaró recientemente en una entrevista, la cual sorprendió a todos. El argentino sueña con acudir a su sexto torneo internacional y defender el título conseguido en Qatar 2022, pero para ello irá paso a paso con el Inter Miami, club con el que renovó hasta 2028 .

“Todavía no sé si voy a estar en el Mundial. Me gustaría estar y en buen nivel, ser importante y ayudar a mi selección. Pero evaluaré día a día cuando inicie la pretemporada con Inter Miami y veré si realmente puedo estar al 100%”, mencionó para NBC News el campeón del mundo, quien recibirá la Bota de Oro de la MLS .

Leo Messi El argentino desea estar en el Mundial 2026, pero evaluará si estará en las mejores condiciones día a día con Inter de Miami

El exjugador del Barcelona desea poder estar en la Copa del Mundo y defender el título conseguido en Qatar 2022, pues para él es un sueño y un lujo representar a su país en competiciones oficiales. “Venimos de ganar el último mundial y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR:



El mayor sueño que cumplió Lionel Messi en un mundial

Lionel Messi también habló acerca de lo que significó conquistar su primer mundial, pues para él era el mayor sueño de su vida, el cual se le había negado en 4 ediciones, aunque lo más cerca que estuvo de lograrlo fue en Brasil 2014, cuando la Selección Argentina cayó ante Alemania en la Gran Final.

“Era lo único que me faltaba a nivel profesional, porque había tenido la suerte de haberlo logrado todo a nivel individual y colectivo con Barcelona y creo que ese es el sueño de todo jugador. Cuando le preguntas a un jugador cuál es su sueño, es ser campeón del mundo”, concluyó el capitán de la Albiceleste.

¿Qué probabilidad hay que Lionel Messi juegue el Mundial de México 2026, según la IA?

La leyenda del Barcelona causó revuelo tras declarar que no se veía jugando otro mundial al finalizar un partido de Eliminatoria ante Venezuela, hecho que generó la incertidumbre de los aficionados al futbol. Por lo anterior, se le preguntó a la IA qué tan probable es que Messi dispute la Copa del Mundo en 2026 y su respuesta dejará helado a más de uno.

“La Pulga” tiene 40% de probabilidad de jugar el Mundial de México 2026, en caso de que no sufra alguna lesión antes de la competencia. De acuerdo con ChatGPT, le da un rango bajo debido a sus últimas declaraciones, en las que no está seguro si estará en la justa más importante del futbol.

Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.