Argentina vs Bolivia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 30 de septiembre, partido internacional; marcador online

La Selección Argentina se presenta ante su afición este miércoles en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba para enfrentar a Bolivia, en el inicio de una inusual triple cartelera de amistosos correspondiente a la fecha FIFA.

Este compromiso representa la prueba perfecta para el recambio generacional en el mediocampo argentino. Ante las ausencias de titulares indiscutidos como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Leandro Paredes, futbolistas de proyección como Nico Paz, Matías Soulé y Franco Mastantuono tienen la oportunidad dorada de asumir protagonismo.

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¿Por qué no juega Lionel Messi hoy en el Argentina vs Bolivia?

La ausencia de Lionel Messi responde a un plan de dosificación física, Lionel Scaloni decidió no arriesgar al capitán en este primer choque para priorizar su descanso y puesta a punto con la mira puesta en el próximo 6 de octubre.

En esa fecha, el astro argentino será el protagonista de su esperado partido de despedida internacional frente a la selección de Benín.

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