¡ÚLTIMA HORA! ¿Gil Mora abandona concentración de la Selección Mexicana? Lo que sabemos en Azteca Deportes

Se encienden las alarmas en la concentración de la Selección Mexicana ya que la joven joya del futbol mexicano Gilberto Mora fue llevado a ser unos estudios por un problema físico, que hasta el momento no se sabe la gravedad de su salud.

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Según información de una fuente cercana a la Selección Mexicana confirmó a Azteca Deportes que el jugador de los Xolos de Tijuana no entrenó hoy para hacerle unos estudios, que su problema no es grave, que lo van a llevar con cautela y que seguirá en la concentración, pero su participación para el encuentro ante Estados Unidos de este sábado 3 de octubre está en duda.

Gilberto Mora no tuvo participación en el partido de este martes ante la selección de Perú donde el conjunto dirigido por Rafael Márquez igualo a un gol con gol del defensa de Rayados Víctor Guzmán.

El cantearon del conjunto de Tijuana tuvo una actuación muy destacada en el partido de debut de Rafa Márquez como técnico ante la Selección de Colombia anotando el gol del empate con una estupenda jugada individual dentro del área dejando sembrados a dos defensas cafetaleros. Gol que fue visto y comentado en todo el mundo del futbol.

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¿Cuándo y dónde ver el partido entre México vs Estados Unidos?

El tercer encuentro de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA será el Clásico de Concacaf ante Estados Unidos que se llevará a cabo en el en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, este próximo sábado 3 de octubre. El pitazo inicial será a las 20:00 horas tiempo del centro de México, pero la transmisión de TV Azteca comenzará a las 19:50 horas a través de Azteca 7, nuestro sitio y APP oficiales, con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague y Carlos Guerrero desde de la casa del conjunto de la NFL, Arizona Cardinals

