Argentina vs Burkina Faso EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 3 de octubre, partido amistoso de la Fecha FIFA; marcador online con alineaciones

La Selección de Argentina disputa este sábado 3 de octubre su segundo partido de la Fecha FIFA ante su similar de Burkina Faso en la cancha del Estadio Monumental de Núñez en uno de los últimos partidos de Lionel Messi con la camiseta Albiceleste.

El conjunto africano llegó hace apenas unas horas a la capital argentina y no ha podido prepararse para este encuentro, debido a complicaciones de logística ante fallas técnicas en la aeronave que obligaron a rentar un vuelo charter de último momento.

Además, algunos futbolistas de jerarquía en el equipo africano decidieron no realizar el viaje a la Argentina, por lo que Burkina Faso se presentará en la cancha del Estadio Monumental con un plantel integrado principalmente por jugadores Sub 23.

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¿A qué hora juega la Selección de Argentina vs Selección de Burkina Faso?

El enfrentamiento amistoso entre la Selección de Argentina en contra de la Selección de Burkina Faso comenzará en punto de las 18:00 horas, tiempo del Centro de México.

¿Dónde mirar Selección de Argentina vs Selección de Burkina Faso?

Podrás mirar todas las acciones en vivo del partido amistoso entre Selección de Argentina y Selección de Burkina Faso totalmente gratis en esta cobertura que estamos haciendo en Azteca Deportes, donde podrás leer las jugadas, pases, tiros de esquina, alineaciones y momentos más intensos del partido.

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