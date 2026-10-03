Argentina vs Burkina Faso: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 3 de octubre, partido amistoso de la Fecha FIFA; marcador online

La Selección de Argentina disputa este sábado 3 de octubre su segundo partido de la Fecha FIFA ante su similar de Burkina Faso en la cancha del Estadio Monumental de Núñez en uno de los últimos partidos de Lionel Messi con la camiseta Albiceleste.

El conjunto africano llegó hace apenas unas horas a la capital argentina y no ha podido prepararse para este encuentro, debido a complicaciones de logística ante fallas técnicas en la aeronave que obligaron a rentar un vuelo charter de último momento.

Además, algunos futbolistas de jerarquía en el equipo africano decidieron no realizar el viaje a la Argentina, por lo que Burkina Faso se presentará en la cancha del Estadio Monumental con un plantel integrado principalmente por jugadores Sub 23.

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