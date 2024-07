Argentina 1-0 Ecuador EN VIVO HOY por TV Azteca Cuartos de Final de la Copa América 2024: Medio tiempo

El Argentina vs Ecuador inaugurará hoy la fase de los cuartos de final en la Copa América 2024 en Houston, el pronóstico favorece a los actuales campeones del continente. Pese a la duda que persistía alrededor de la participación de Lionel Messi, se han confirmado las alineaciones y el astro argentina irá de arranque.

Los muchachos de Scaloni se clasificaron a la siguiente fase con paso perfecto y sin recibir gol, mientras Ecuador firmó el empate sin goles frente a la Selección Mexicana para obtener el boleto. Argentina jamás ha perdido frente a su rival de hoy en Copa América, son 11 triunfos y cinco empates.