Este sería el plan B de Pumas si no llega el ‘Tuca’ Ferretti

En Pumas aún no han podido anunciar a su nuevo técnico para el Clausura 2023, tras la salida de Andrés Lillini y al parecer, han puesto la mira en Ricardo ‘Tuca’ Ferretti. No obstante, en caso de que el brasileño no llegue, ya tendrían en mente un plan B con otro ex de la Liga BBVA MX.

Los felinos están buscando un proyecto en el que se acerquen al título, tomando en cuenta que el paso de Lillini tuvo destellos en cuanto al talento joven que despuntó en el club. Es por eso que pensarían en un entrenador que ya logró llegar a una final de Liga MX.

Ariel Holan podría llegar a Pumas

De acuerdo a información de ESPN, en Pumas tienen en mente el nombre de Ariel Holan, quien recientemente tuvo un breve paso por León pero logró meter a los esmeraldas a la final de la Liga BBVA MX. La mala noticia es que la terminaron perdiendo frente al Atlas.

Holan ya tiene experiencia en la Liga BBVA MX, pero sin duda no es el nombre que está esperando la afición de los universitarios. Hasta ahora han rondado varios nombres como el del ‘Tuca’ Ferretti, en dupla con Memo Vázquez y hasta el de Jaime Lozano. Cabe recordar que el ‘Jimmy’ recientemente quedó fuera del Necaxa.

Por ahora todo es rumor en Pumas. Los felinos buscarán tomar la mejor decisión de cara a un torneo en el que tendrán los ojos de la afición encima, tras haber fichado a jugadores como Gustavo del Prete, Eduardo Salvio y el mismo Dani Alves.

Por su parte, Andrés Lillini suena para equipos como Necaxa o Chivas, tras haber sido descartado para tomar al Atlas, luego de la salida de Diego Cocca.

