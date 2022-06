Armando Archundia es nuevo Presidente de la Comisión de Arbitraje

El exarbitro mundialista, Armando Archundia es nombrado como el nuevo Presidente de la Comisión de Arbitraje, en sustitución de Arturo Brizio.

Archundia se convirtió en uno de los silbantes más importantes en la historia de México, pues estuvo presente en dos Copas del Mundo, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

“Me estuve preparando para ocupar este lugar y regresar un poco de lo mucho que me dio el arbitraje, trabajaremos con la misma actitud como cuando fui árbitro”, comentó Armando Archundia, tras ser presentado por Yon de Luisa, Presidente de la Femexfut.

El Presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) explicó la decisión de nombrar a Armando Archundia como el nuevo encargado del arbitraje mexicano: “Dentro de las cosas que nos definieron la llegada de Armando primero fue su trayectoria, segundo su gran preparación y por último su honorabilidad demostrada a lo largo de su carrera”, apuntó.

Carrera de Armando Archundia en Copas del Mundo

En el mundial de Alemania 2006 se convirtió en el primer árbitro mexicano en pitar cinco partidos en una Copa del Mundo, en fase de grupos República Checa vs Italia, Brasil vs Croacia y Francia vs Corea del Sur, mientras que octavos de final estuvo en el Suiza vs Ucrania y también vio acción en la semifinal entre Alemania vs Italia que se realizó en Dortmund.

Mientras que en Sudáfrica 2010 estuvo en tres cotejos, dos en la primera fase de la Copa mundo y los duelos fueron Italia vs Paraguay y Portugal vs Brasil, además del partido del tercer lugar entre Uruguay y Alemania, en dicho encuentro el cuadro teutón se quedó con la tercera plaza del certamen; todos estos logros lo sitúan en un lugar de privilegio como uno de los mejores silbantes mexicanos en la historia.

