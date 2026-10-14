¿Hormiga González, en peligro? Olympiacos critica las medidas de seguridad en Marsella para su partido de la Europa League 2026

El Olympiacos ha mostrado su profunda preocupación por el partido del jueves 15 de octubre en su visita a Marsella en duelo de la Europa League; ahí se ve involucrado el atacante Hormiga González quien hará el viaje en medio de la incertidumbre que ha generado la falta de protocolos.

Olympiacos recordó que la gestión de autoridades francesas, en temas de seguridad de los seguidores de Olympiacos ha sido inaceptable y sin precedentes.

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Y es que los diferentes ángulos de la información desplegada ha causado problemas y preocupación en las garantías de su seguridad.

Se estableció en primera instancia la prohibición del ingreso de aficiónanos del equipo griego a la ciudad de Marsella, no solo al Estadio Velódromo lo que causó frustración en los aficionados que tenía planeados los viajes.

Olympiacos reprueba que no existan esas garantías y que se provoquen perdidas y ahuyentes a los seguidores de su equipo en algo sano como lo es un partido de este tipo.

Pero el problema sube porque una vez comunicada esa restricción, las propias autoridades revocaron la decisión cuando revelan que miles de personas fueron afectadas.

Con todo ello, no olvidan que la información actual es la de “fuera de control y existen graves riesgos de incidentes y enfrentamientos violentos”.

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Olympiacos pone toque de queda y pese a los problemas y pánico, no duda en invitar a los aficionados a irse de Marsella

Olympiacos reveló en su comunicado de prensa que en tanto existan versiones contradictorias y han afectado la confianza con su incapacidad para gestionar esta tensión, llaman categóricamente a los aficionados a abandonar Marsella o evitar el viaje.

“Por este motivo, hacemos un llamamiento a los aficionados del Olympiacos que ya se encuentran en Marsella para que abandonen la ciudad de forma segura y a quienes aún no hayan viajado para que no realicen su viaje”

“La protección de la vida humana y la integridad física de nuestros aficionados no es negociable y tiene prioridad sobre cualquier otro parámetro”.

Our European journey continues in Marseille 🛫 https://t.co/eIr56yS8qR — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 14, 2026

Olympiacos exhorta a la UEFA a atender esta clase de asuntos de seguridad y controversia

Olympiacos recalcó que la UEFA no debe permitir y debe trabajar para que sus eventos no pierdan la credibilidad.

“La UEFA debe tomarse en serio el hecho de que la credibilidad y el prestigio de sus eventos no pueden verse menoscabados por tales intrigas y una gestión inadecuada por parte de las autoridades competentes”.

“El Olympiacos FC no aceptará que las consecuencias de esta situación inaceptable recaigan sobre sus aficionados y agotará todos los medios institucionales y legales a su alcance para defender sus derechos e intereses”.