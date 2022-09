Los artículos prohibidos para entrar a los estadios en Qatar 2022

La próxima Copa del Mundo de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, y es importante recordar las reglas que los asistentes deben seguir durante el evento que arrancará el 20 de noviembre y la organización del mundial dio a conocer las lista de las restricciones que habrá en la máxima justa mundialista.

Se ha dicho mucho acerca de los artículos que no se podrán ocupar en Qatar 2022, entre ellos no se podrán ocupar sombrillas, rollos de papel, colorantes, selfie stocks, instrumentos musicales, ni las banderas que midan más de 2 x 1.5 metros podrán ingresar a los estadios, ni al perímetro del mismo.



Las legendarias carreras de camellos en Qatar





Lista de objetos prohibidos para Qatar 2022

Herramientas de trabajo

Powerbanks

Envases de vidrio

Botellas

Aerosoles

Termos

Jeringas y objetos de uso médico

Instrumentos musicales

Paraguas

Drones

Papel higiénico

Armas

Pintura

Radios

Selfie sticks

Tripies para cámaras

Explosivos

¿Cuándo arrancará la Copa del Mundo de Qatar 2022?

El próximo 20 de noviembre iniciará la Copa del Mundo de Qatar 2022 con el partido entre la selección anfitriona ante Ecuador en el Estadio Al Khor.



Te puede interesar: Brasil tiene el récord de ventas en turismo para Qatar 2022



Partidos de México en Qatar 2022 por TV Azteca

El camino de la Selección Mexicana lo podrás seguir en TV Azteca Deportes, el combinado azteca está en el Grupo C junto a Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

22 de noviembre vs Polonia

26 de noviembre vs Argentina

30 de noviembre vs Arabia Saudita

Partidos relevantes de la Copa del Mundo de Qatar 2022

La partido inaugural del Mundial será el 20 de noviembre entre Qatar y Ecuador; los octavos de final se jugarán del 3 al 6 de diciembre, los cuartos de final se disputarán entre el 9 y 10 de diciembre; mientras que las semmifinales serán el 13 del mismo mes y temrinarán el 14. La final de será el 18 Estadio Lusail.

Te puede interesar: Álbum Mundial Qatar 2022: cómo detectar hologramas sin abrir el sobre