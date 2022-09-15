Si no va Funes Mori no va a pasar nada: El Matador Hernández

Luis "El Matador" Hernández dio su punto de vista acerca de la posible inclusión del delantero Rogelio Funes Mori a la lista final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, y afirmó que no pasará nada si el elemento de Rayados de Monterrey no asiste a la máxima justa del futbol con la Selección Mexicana.

"México tiene muchos delanteros de capacidad para encarar la Copa del Mundo, por lo que si al final no va Funes Mori no va a pasar nada", comentó el mundialista por México en Francias 1998 y Corea-Japón 2022 acerca de la situación del "Mellizo" en el conjunto comandado por el argentino Gerardo "Tata" Martino.

Santi y Raúl Jiménez por encima de Funes Mori

Luis Hernández comentó que Santiago Giménez y Raúl Jiménez están por encima de Funes Mori.

"Santiago (Giménez) debe aprovechar la oportunidad que le llegó para jugar en el Feyenoord porque capacidad tiene, es un gran momento para que lo que aprenda lo refleje en la selección, espero sea convocado a Qatar 2022, y claro, también está Raúl (Jiménez), quien es muy explosivo", analizó.

"El Matador" aseveró que "El 'Tata' tiene claro a los jugadores que va a llevará a Qatar 2022 y en el caso de Rogelio Funes Mori, si se recupera de su lesión, seguro estará en la lista final, pues hizo todo el proceso con el entrenador.

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¿De qué esta lesionado Rogelio Funes Mori?

Funes Mori tiene una lesión muscular, afección que lo ha mantenido fuera de las canchas por mes y medio, sin embargo, entró en la lista de 31 convocados por "El Tata" para los partidos de preparación de la Selección Mexicana ante sus similares de Perú y Colombia del próximo 24 y 27 de septiembre, respectivamente.

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