GALERÍA | Artur Beterbiev alarga invicto a 19 peleas; noqueó a Yarde

El peleador ruso Artur Beterbiev derrotó en el octavo asalto de una espectacular pelea, al británico Anthony Yarde que fue un muy digno rival, pero no pudo contener una ráfaga del aún campeón en los semicompletos, lo que orilló a su esquina a detener la guerra.

Beterbiev, de nacimiento ruso, pero avecindado en Canadá, presume de una gran carrera a sus 34 años, en las que ha tenido la modesta cantidad de 19 peleas, pero en las que ha vencido en cada una de estas por la vía de nocaut, incluida la más reciente ante Yarde.

Su efectividad del 100 por ciento hablando del nocaut, le ha dejado dividendos: los títulos semicompletos de la Organización Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo.

Anthony Yarde, el guerrero que cortó a Betebiev

El boxeador ruso Artur Beterbiev se midió ante un Anthony Yarde en gran forma física, pero que además se mostró técnico, resistente y con mucho corazón, características que le permitieron sobrevivir a un espeluznante cuarto round.

Yarde cortó a Beterbiev y lo puso en predicamentos por algunos momentos, pero el experimentado pugilista en el terreno amateuer y maquinaría en el profesional, salió como un toro en el octavo round y con un volado de derecha tiró a Yarde, que se acercó a la esquina para presuntamente detener el duelo.

El desafío siguió su marcha y solo en instantes la misma esquina que había permitido que siguiera la guerra solicitó la detención del compromiso que resultó ser mucho más emocionante de lo que parecía.

Este duelo pinta para pelea del año, dejando también de manifiesto, la capacidad de Beterbiev no solo para acabar temprano sus peleas, si no también para revertir las acciones cuando no están a su favor.