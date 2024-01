Artur Beterbiev y Callum Smith, se enfrentan en la primera gran pelea del 2024

Este sábado entra en acción uno de los grandes peleadores de la actualidad, Artur Beterbiev, quien expone tres títulos de campeón mundial en los semicompletos ante Callum Smith. El ruso llega con 38 años, antecedido de lesiones y una polémica por una sospecha de dopaje que no se consumó al aprobar exámenes diversos.

La pelea entre Smith y Beterbiev, llama la atención y puede considerarse como la primera pelea importante del año 2024 por tener involucrado a un campeón vigente y a uno que lo fue en el pasado en los supermedianos.

El pleito en las 175 libras se celebrará en Quebec, donde vive el ruso nacionalizado canadiense de 38 años.

Afectará la edad de Artur Beterbiev al tener 38 años

Beterbiev se ha cuidado como pocos en su carrera. Tiene solo 19 duelos, ha ganado en todas sus presentaciones y siempre por nocaut. Con su debut que data del 8 de junio del 2013, ha dosificado sus energías y entrenamientos aunque estos siempre se muestran salvajes e intensos desarrollando una fuerza demoledora en el ring.

Bob Arum, promotor de Top Rank, compañía que organizó este pleito, recalcó la importancia del cuidado de Beterbiev por lo que asegura que 38 años con 19 peleas son benéficos para Beterbiev.

“La edad no es un factor importante en Beterbiev. Si tienes 39 años y has tenido 40 o 50 peleas entonces la edad sí importa. Pero si tienes 39 años y solo 19 peleas, el efecto en tu cuerpo es el de un tipo joven”.

Beterbiev enseñó en estas semanas, su preparación, levantando grandes cantidades de acero en los gimnasios y golpeando los equipos con una soltura que solo el presume.

Así se estima que pueda derrotar a Callum Smith, aunque el británico tiene otros planes y confía en regresar al sendero de los campeones mundiales.

Callum Smith aspira a vencer a Beterbiev pese al pronóstico

El boxeador Artur Beterbiev no es invencible para Smith, y pide no calificar sus habilidades solo por la derrota ante Canelo en 2020, pues aunque forma parte de su historia, no lo es todo.

Reconoció lo que ha hecho Beterbiev en su trayectoria como peleador, su invicto y sus títulos, pero asegura que no es invencible, que se le puede castigar y llevarlo a la derrota, especialmente esta noche cuando se midan en Canadá.

