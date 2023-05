Artur Beterbiev anuncia pelea ante rival que Canelo Álvarez derrotó

Este jueves intenso de noticias de boxeo, tuvo como eje el anuncio de la pelea de Terence Crawford ante Errol Spence, por el indiscutido de pesos welter, pero lo acompañó el comunicado de Artur Beterbiev quien dio a conocer que peleará en agosto en contra del inglés Callum Smith.

La reyerta de las 175 libras, tiene diferentes lecturas en el mundo del boxeo, que pueden ilusionar o desilusionar.

La refriega que se celebrará el 19 de agosto en el Videotron Centre, de Quebec, Canadá será en atención a la pelea mandatoria que tiene el de origen ruso por su cetro del Consejo Mundial de Boxeo en peso semicompleto, aunque en el duelo pondrá en juego las coronas de la Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo.

No habrá por ahora pelea por el indiscutido de peso semicompleto Beterbiev vs Bivol

Uno de los motivos que desilusionan, es que Beterbiev, campeón de 3 organismos e invicto en 19 peleas todas ganadas por la vía del nocaut, no tendrá una pelea por el indiscutido ante Dmitry Bivol, monarca de la AMB.

Con 38 años de Beterbiev, cada día y cada pelea, separan esta posibilidad de una reyerta entre rusos invictos y campeones de las 175 libras.

En el boxeo no está nada escrito, pero en el papel, Callum Smith, quien fue derrotado por Canelo Álvarez hace cuatro años y que subió una división, no supone el mayor de los peligros para Beterbiev, pero si lo llegan a despachar, se esfuma el anhelo de la pelea de Beterbiev vs Bivol.

Si es que gana, tomando en cuenta la edad, que en enero cumplirá 39 años, será urgente plantear una pelea ante Bivol.

Cortesía

¿Por qué la pelea de Beterbiev vs Smith puede ilusionar en el boxeo?

Esta pelea a su vez significa que Bivol sigue libre y que la pelea que podría tomar para estar con una gran exposición, solamente es el pleito ante Canelo Álvarez.

Canelo ya confirmó que peleará en septiembre y parece que las dos opciones son de alto peligro: David Benavidez o Dmitry Bivol, que es su más gran prioridad, a quien le habría puesto dos opciones, que se enfrenten en peso supermediano o la revancha en los mismos términos que ocurrió en mayo del 2022.

En ese escenario hipotético, si Bivol enfrenta a Canelo y pierde su corona de las 175 libras, un choque ante Beterbiev se esfumaría.

El anuncio de Beterbiev sobre su pelea

Hola a todos y todas

Feliz de anunciar que me verás en el ring el 19 de agosto. Callum Smith como contendiente obligatorio al título de WBC se ha convertido en mi oponente. Pero mis tres cinturones estarán en juego en esta lucha.

Tengo unos meses para prepararme y espero que todo salga bien.

Será una lucha gloriosa. Nos vemos el 19 de agosto