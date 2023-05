OFICIAL: Canelo Álvarez confirma pelea en septiembre

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, boxeador mexicano campeón indiscutible del peso supermediano de las 168 libras, confirmó este miércoles 24 de mayo que peleará el próximo mes de septiembre con un rival por anunciar.

“Sí pelearé en septiembre, pero todavía no sé con quién ni nada. La próxima semana nos vamos a sentar para hablar de eso”, fueron sus palabras durante una exposición de desarrollos inmobiliarios en Ciudad de México.

Además de su aparición en la exposición de desarrollos inmobiliarios, Saúl Álvarez reveló su figura en el Museo de Cera de la Ciudad de México, misma que dejará inmortalizado al pugilista mexicano, campeón indiscutido de peso supermediano de las 168 libras.

La última pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Saúl Álvarez, uno de los mejores pugilistas libra por libra, peleó por última vez el 6 de mayo pasado, cuando retuvo, en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, sus cinturones supermedianos de la Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo.

Los posibles rivales de Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Desde que bajó del ring en su regreso a México después de 12 años, Saúl ‘Canelo’ Álvarez reveló que busca una revancha con el ruso Dmitry Bivol, quien lo derrotó en mayo de 2022, cuando estuvo en disputa el cinturón semicompleto de las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo.

También, el méxico-estadounidense David Benavidez, retador oficial del cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, retó a Saúl Álvarez por sus cetros, pero ‘El Canelo’ no ha aceptado el reto e incluso el presidente del Consejo Mundial, Mauricio Sulaimán, afirmó que no presionará a su monarca para aceptar la pelea.

Igualmente, Saúl Álvarez no descartó pelear otra vez en territorio mexicano y confesó que le gustaría hacerlo en el Estadio Azteca: “en este momento no descarto nada. No descarto volver a México y pelear en el Azteca”, señaló el pugilista de 32 años de edad.