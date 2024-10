Artur Beterbiev, reveló la clave para convertirse en ‘una bestia’ en cada pelea

El peleador ruso Artur Beterbiev, quien es admirado en el mundo del boxeo por su record, estilo y disciplina, ha revelado la clave para llegar furioso a sus peleas, algo realmente fuera de lo común.

Beterbiev, de 39 años está en los reflectores por tener este sábado en Arabia Saudita la pelea en contra de Dmitry Bivol en donde se conocerá a un campeón indiscutido en la división de los semicompletos.

Bivol, de 34 años, expone en esta batalla el cetro de campeón en la división de las 175 libras por la Asociación Mundial de Boxeo en un enfrentamiento esperado por todos, que parecía imposible, pero en el que el dinero árabe influyo pues como mencionó hace meses Beterbiev, nunca le habían ofrecido tal pago.

El ruso, avecindado en Canadá, expone tres títulos, los del Consejo Mundial de Boxeo, el de la Organización Mundial de Boxeo y el de la Federación Internacional de Boxeo.

La clave de Beterbiev para llegar enojado a una pelea

En declaraciones recientes en la actividad de los peleadores con los medio, Beterbiev reveló algo que aún no se le da crédito.

Artur Beterbiev, dijo que no come tres días antes de cada batalla, porque quiere llegar ansioso y no con calma al duelo.

“Dejo de comer tres días antes de la pelea y eso me hace enojarme más y más. Si como, eso me hace ser más amable, y no quiero ser amable, quiero tener hambre porque así me convierto en una bestia”.

Abundó en que su récord de 20-20, con 20 nocauts, lo han etiquetado como un monstruo, pero afirma que solo los rivales podrán describir cómo se sintieron y el recalcó que solo hace su trabajo en el ring.

¿A qué hora ver la pelea Beterbiev vs Bivol?

El enfrentamiento de Artur Beterbiev sucederá este sábado 12 de octubre, cerca del mediodía. Bivol, monarca de la AMB, llega con marca de 23-0, con 12 nocauts.