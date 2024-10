Arturo Ortega ¿tiene esperanzas de quedarse al frente de Chivas para 2025?

Arturo Ortega, técnico interino de Chivas, se mostró satisfecho con el triunfo de 2-0 sobre Pachuca en su debut oficial al frente del Rebaño Sagrado. El estratega, quien ascendió del Tapatío, filial rojiblanca, destacó la disposición y entrega de sus jugadores, quienes respondieron de manera positiva a su llegada.

En conferencia de prensa, Ortega abordó su futuro al frente del equipo tapatío: “Como todo en el fútbol, todo es volátil. Yo el día de hoy soy el entrenador, al final puede hablar mañana el dueño y cambiar”.

Te puede interesar: ¡Otro! La nueva sensible baja que tendría Chivas para enfrentar a Necaxa

¿Qué pasa con Chivas? La mesa de Los Protagonistas EXPLOTA con Fernando Gago y la actualidad del Rebaño Sagrado

El estratega rojiblanco reconoció que la salida de Fernando Gago pudo generar incertidumbre en el plantel, sin embargo, aseguró que encontró un equipo comprometido y con ganas de seguir creciendo: “encontré un equipo dispuesto, que salió a entrenar con mucha energía, con mucha fortaleza, con ganas de seguir, quizás pudieron estar dolidos, no lo sé, esa información también no quise rascar nada, yo simplemente me enfoqué a trabajar. Veo a unos jóvenes también que están arropados por gente de experiencia, seleccionados y que hoy dieron su mejor versión”

Los resultados obtenidos por Ortega en su primer partido al frente de Chivas revive los casos de Marcelo Michel Leaño y Ricardo Cadena, quienes también iniciaron como interinos y posteriormente fueron ratificados como técnicos oficiales del Rebaño Sagrado. Antecedentes que podrían abrirle las puertas a Ortega para quedarse al mando del equipo en el 2025.

El reto que tiene Arturo Ortega con Chivas

Ortega asume este nuevo reto con la experiencia adquirida en el Tapatío y con la ilusión de continuar su crecimiento como entrenador. “Tomo esta revancha como el mejor reto de mi carrera. Me siento más preparado y con más experiencia que cuando debuté”, afirmó el estratega.

El triunfo ante Pachuca no solo le brinda tranquilidad a Ortega, sino que también mantiene vivas las aspiraciones de Chivas de clasificar de manera directa a la liguilla. Los rojiblancos todavía se encuentran en zona de play-in, pero aún dependen de sí mismos para asegurar su lugar en la siguiente fase.

Te puede interesar: ¡Y sin Gago! Chivas consigue la victoria ante Pachuca