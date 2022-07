Aseguran que Arturo Vidal está a detalles de llegar al Flamengo

Cuando todo apuntaba a que Arturo Vidal sería nuevo jugador de Boca Juniors, la situación del chileno habría dado un giro inesperado y es que desde Brasil afirman que ahora estaría a nada de firmar con Flamengo, por lo que sólo faltaría el anuncio oficial.

En Argentina muchos ya daban por hecho la integración de Vidal como jugador de Boca Juniors, donde incluso ya veían una ‘rivalidad’ entre virtuales fichajes, pues se comenta que Luis Suárez, exjugador del Barcelona y Atlético de Madrid, llegaría a River Plate, pero ahora parece que no se dará.

Arturo Vidal estaría a nada de firmar con el Flamengo

De acuerdo a información de medios brasileños y el entorno del futbolista, Arturo Vidal tendría todo hecho para reforzar a Flamengo, situación que ha sido extraña por la forma en que se desarrolló con el paso de las semanas.

En un inicio, cuando se sabía que Arturo Vidal dejaría al Inter de Milán, Flamengo era la opción número 1 para el chileno, donde incluso él se dejó ver en redes sociales con su camiseta, pero después Boca Juniors entró en su camino y la situación se fue apagando.

Cuando parecía que Boca lo tenía amarrado, llega el dato que los brasileños le habrían hecho una mejor oferta, donde no se han revelado cifras, pero aseguran que hay más dinero de por medio y su contrato sería por 18 meses, o sea, hasta diciembre de 2023.

“Me gusta mucho, les tengo mucho cariño (A Flamengo). La camiseta que tengo me la regaló el presidente. Eso me llenó el corazón. Tengo el sueño de jugar allá, no lo puedo negar. Cuando se dé, iré para allá. Ojalá sea pronto”, dijo el ‘Rey Arturo’ hace unas semanas.

Los datos dictan que esta semana se hará oficial el fichaje de Arturo Vidal, marcando uno de los ‘bombazos’ en Sudamérica.