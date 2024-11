¿No llega a Santos? Aseguran que Neymar seguirá en el Al Hilal

En las últimas horas, diferentes medios han detallado que Neymar dejaría al Al Hilal para regresar al conjunto de Santos, club donde hizo su debut en el máximo circuito de futbol. Detallando que ya tendrían un acuerdo y estarían buscando rescindir su contrato con el club arabe.

“Neymar, listo para volver a Santos.

El club donde debutó ya tiene un acuerdo con el futbolista, de 32 años.

Se trabaja en la rescisión del Al Hilal y la idea es anunciarlo una vez que termine el torneo que marcó el regreso del Peixe a la máxima categoría de Brasil.” Publicó César Luis Merlo en sus redes sociales.

Por la tarde del pasado domingo 17 de noviembre del 2024, el agente de Neymar, Pini Zahavi, detalló que no hay ninguna conversación en curso para que el brasileño deje al Al Hilal. Agregó que tiene contrato, que se encuentra feliz y confesó que los único que pueden hablar del futuro del delantero es su papá del jugador y él, por lo que no saben de dónde vienen los últimos rumores.

“No hay conversaciones en curso para que Neymar abandone el Al Hilal. Tiene contrato y está muy contento allí. El padre de Neymar y yo somos los únicos que podemos hablar sobre el futuro de Ney. No sé de dónde vienen los últimos rumores”.

🚨🇧🇷 EXCL — Neymar’s agent Pini Zahavi: “There are no talks ongoing for Neymar to leave Al Hilal. He’s under contract and very happy there”.

“Neymar’s father and me, we are the only people who can talk about Ney’s future. I don’t know where recent rumours are coming from”. pic.twitter.com/6l9IvnbHMy

