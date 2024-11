VIDEO: El increíble golazo de Zlatan que compartió en sus redes sociales

El pasado sábado 16 de noviembre del 2024, el ex futbolista, Zlatan Ibrahimovic, compartió un video en sus redes sociales en el que se le ve anotando un acrobático gol, con una calidad única y con el sello del delantero como tantas veces lo hizo durante su carrera.

El video se terminó viralizando en redes sociales por la gran calidad con la que define a sus 43 años de edad.

La anotación de ve que es en una cancha como de fut 7. La jugada inicia tras una recuperación de alguien de su equipo por la banda derecha, ve solo a Zlatan, hace cambio de juego y el delantero decide contactar de primera intención con su pierna derecha, dándole con el tacón en el aire, haciendo un remate estilo escorpión.

😱 43 year old Zlatan Ibrahimović is still a freak of nature pic.twitter.com/WAyt2tliCw

