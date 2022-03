Así funciona el acceso al Estadio Azteca con el Fan ID

La Selección Mexicana recibe el jueves a Estados Unidos en la antepenúltima fecha del octagonal final de la Concacaf rumbo a Qatar 2022, partido que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.

Hace dos meses, la Federación Mexicana de Futbol con el objetivo de erradicar el grito homofóbico a los porteros rivales, anunció la implementación de un registro de aficionados como el que se usó en el Mundial de Rusia 2018 para identificar a los asistentes a los partidos de la Selección Nacional.

Así recuerda Raúl Jiménez sus 10 años en la Selección Azteca

El programa comenzó a utilizarse con un ejercicio de dos mil asistentes a cada uno de los partidos que México jugó en la Fecha FIFA de enero ante Costa Rica y Panamá. Sin embargo el reto contra Estados Unidos será mucho mayor ya que se espera la asistencia de poco más de 40 mil personas.

Te puede interesar: Mijares interpretará el himno nacional en el México vs Estados Unidos

Los pasos a seguir para entrar al Estadio Azteca en el México vs Estados Unidos

El boleto adquirido en taquillas o por internet tiene un código de barras que debe ser registrado en el portal registro.miseleccion.mx por una persona mayor de edad. Tras ingresar los datos personales que se solicitan, la persona recibirá un correo electrónico que se debe confirmar para obtener un código QR para cada boleto. El aficionado deberá presentar ese código, impreso o digital, en los accesos al estadio junto con su boleto y una identificación oficial con fotografía.

🤓 ☝🏻 📲

Registro + 🎟 = ¡Entrada al 🏟! ⚽️ 🇲🇽



No te quedes fuera

👉🏻 https://t.co/2ww6v0MIwd pic.twitter.com/sHgaaPSRSN — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 23, 2022

Así fue la experencia en los duelos contra Costa Rica y Panamá

En la explanada donde se encuentra el estacionamiento del Estadio Azteca se instalaron alrededor de 10 módulos con personal que ayudaba a las personas a obtener su código QR en caso de que no lo hubieran tramitado con anterioridad. Las filas no eran largas ya que apenas fueron 2 mil espectadores, pero con el aumento de aforo ante los norteamericanos, se recomienda a la afición que asista contra Estados Unidos obtenga antes el código para no retrasar su ingreso al inmueble de Santa Úrsula.

Te puede interesar: Eliminatorias Qatar 2022: Los partidos que no te puedes perder

Estas serán las sanciones por el grito en el Estadio Azteca

Yon de Luisa, presidente de la FMF, explicó que los elementos de seguridad retirarán del estadio a las personas que sean sorprendidas gritando “puto” al guardameta rival y gracias al registro previo serán vetadas durante 5 años de poder entrar a los compromisos del combinado mexicano como local en juegos organizados por la Federación.