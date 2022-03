Eliminatorias Qatar 2022: Los partidos que no te puedes perder

Las selecciones nacionales se juegan el todo por el todo en esta última Fecha FIFA previo al Mundial de Qatar 2022, donde en diversas confederaciones como Concacaf o Conmebol ya se decidirá quien asiste a la ‘fiesta del futbol’.

La Selección Mexicana está inmersa en este rubro, pues en sus partidos ante Estados Unidos, Honduras y El Salvador verá si sella su pase a Qatar 2022, si va a Repechaje, o en un caso muy extremo queda eliminado. Serán días intensos y llenos de emoción.

En nuestro sector se vienen partidos muy entretenidos, pues no sólo hay una rivalidad inmersa en todo esto, sino que por lo pareja que está la parte alta de la tabla, cualquier mal resultado podría alterar todo.

México vs Estados Unidos – jueves 24 de marzo a las 20:00 hrs

Costa Rica vs Canadá – jueves 24 de marzo a las 20:05 hrs

Honduras vs México – domingo 27 de marzo a las 17:05 hrs

Costa Rica vs Estados Unidos – miércoles 30 de marzo a las 19:05 hrs

México vs El Salvador – miércoles 30 de marzo a las 19:05 hrs











El drama de las Eliminatorias de Conmebol

En Sudamérica también se vive mucha emoción por ver quién asistirá a Qatar 2022, pues aunque Argentina y Brasil ya tienen. Su boleto asegurado, quedan dos boletos y medio para algunas selecciones.

Brasil vs Chile – jueves 24 de marzo a las 17:30 hrs

Uruguay vs Perú – jueves 24 de marzo a las 17:30 hrs

Ecuador vs Argentina – martes 29 de marzo a las 17:30 hrs

Chile vs Uruguay - martes 29 de marzo a las 17:30 hrs

El Repechaje de la UEFA

Por si las Eliminatorias ya mencionadas no fueran suficiente, en Europa empieza la ronda de Repechaje, donde Portugal e Italia protagonizan lo más dramático.

Portugal vs Turquía – jueves 24 de marzo a las 13:45 hrs

Italia vs Macedonia del Norte - jueves 24 de marzo a las 13:45 hrs

Es importante saber que los ganadores de los cruces se medirán el martes 29 de marzo.

Las Eliminatorias de Asia rumbo a Qatar 2022

En el continente oriental también habrá duelos de alto calibre, donde mucho está por definirse rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Australia vs Japón – jueves 24 de marzo a las 3:10 hrs

Corea del Sur vs Irán – jueves 24 de marzo a las 5:00 hrs

Irak vs Emiratos Árabes Unidos – jueves 24 de marzo a las 11:00 hrs

Las Eliminatorias de África para Qatar 2022

Camerún vs Argelia – viernes 25 de marzo a las 11:00 hrs

Egipto vs Senegal - viernes 25 de marzo a las 13:30 hrs

Egypt's Mohamed Salah celebrates after the match

La vuelta entre ambos conjuntos será el martes 29 de marzo a las 13:30 hrs y 11:00 hrs respectivamente.