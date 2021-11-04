Así han sido las últimas peleas del Canelo Álvarez

El camino no ha sido nada fácil, pero Saúl Canelo Álvarez está a nada de hacer historia. El púgil mexicano busca unificar todos los cinturones de peso super mediano, este sábado, cuando se enfrente a Caleb Plant, combate que podrás disfrutar por todas las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, Azteca 1, ADN 40 y a+; además de aztecadeportes.com y la App oficial de Azteca Deportes.

La Casa del Boxeo ha tenido el placer de transmitir para ustedes las peleas más importantes en la trayectoria del histórico boxeador. Aquí te dejamos un recuento de lo que han sido sus últimos cinco combates.

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Canelo Álvarez vs Daniel Jacobs

En el T-Mobile Arena, de Las Vegas, Nevada, el Canelo venció por decisión unánime a Daniel Jacobs, el cuatro de mayo de 2019. Las tarjetas quedaron a favor del orgullo azteca por 116-112, 115-113 y 115-113. Combate en el que estuvieron en juego los cetros del CMB, AMB y la FIB.

Analisis de la pelea quot Canelo quot Alvarez vs Daniel Jacobs

Canelo Álvarez vs Sergey Kovalev

En mes de noviembre del mismo año, Álvarez tuvo su segundo combate del año y esta vez se enfrentó a Sergey Kovalev, pelea en la que estuvo discutido el cinturón semi completo de la OMB. En Canelo venció al ruso por la vía del nocaut en el round 11.

Canelo Álvarez vs Callum Smith

El camino para unificar los títulos super medianos inicio ante Callum Smith. Canelo Álvarez venció por decisión unánime y se quedó con el cinturón de la AMB y el CMB que estaba vacante, por tarjetas de 119-109, 119-109 y 117-111.

Canelo Álvarez vs Avni Yildirim

Después de que en el 2020, por la pandemia del COVID-19, la primer defensa de los campeonatos ganados en 2019, se midió ante el turco, quien se tuvo que retirar del combate en el tercer round luego de un poderoso golpe del Canelo en la zona hepática, y con el cual no pudo seguir con el combate.

La pelea completa de Canelo Álvarez vs Avni Yildirim Box Azteca

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Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders

En el pasado mes de mayo, ante el invicto Billy Joe Saunders, y quien poseía el cetro de la AMB, el púgil mexicano no tuvo piedad y sumó su tercer cinturón de los super medianos, luego de dañar el rostro de británico, quien incluso estuvo cerca del retiro, tras el golpe que recibió en el séptimo episodio, motivo por el cual no pudo salir al octavo.