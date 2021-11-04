Revela Eddy Reynoso el pronóstico de la pelea Canelo Álvarez vs Plant

A pocas horas de la pelea de Saúl Canelo Álvarez ante Caleb Plant que definirá al campeón indiscutido de la categoría de los supermedianos, el entrenador del orgullo azteca, Eddy Reynoso mencionó cómo visualiza las acciones en el ring.

Será este sábado 6 de noviembre, cuando Álvarez Barragán, encare uno de sus más grandes desafíos, y es que es la cita en el que buscará barrer en las 168 libras en donde destacan 4 puntos:

¿Quién es Caleb Plant y qué ha conseguido como boxeador?

1.- Ser el primer unificado en la categoría: en el ring, estarán expuestos 4 campeonatos, los tres de Canelo Álvarez de la OMB, AMB y CMB, en tanto que Plant pone en juego el de la FIB.

2.- Ser el primer latino y mexicano en ser indiscutido: Nunca en la historia ha habido un campeón indiscutido, por lo que Canelo sería el primero.

3.- Romper el invicto de Plant: Caleb Plant, con 29 años, tiene una marca invicta en el boxeo en sus 21 presentaciones.

4.- Ser el sexto campeón indiscutido en la historia: Plant o Canelo, quien sea que gane, se colocará en la historia como el sexto campeón indiscutido en todas las divisiones de todos los tiempos.

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|Amanda Westcott

El pronóstico para la pelea 60 de Canelo Álvarez

Evidentemente Canelo Álvarez lleva en la mente el chip de la victoria, ha manifestado que nunca podrá tener una mala noche, pues se alista al máximo para cumplir con sus objetivos.

Basándose en esa premisa, Canelo seguirá los consejos de su entrenador Eddy Reynoso, que considera que en el tercer o cuarto round, podrá someter a su rival.

“Espero una pelea complicada en los primeros rounds, hasta el tercer o cuarto tal vez, luego ya se impondrá en algunos de estos episodios, pero estén pendientes que saldremos a ganar desde el arranque”, comentó Eddy Reynoso el miércoles en entrevista con Box Azteca.

TV Azteca tendrá EN VIVO la pelea Canelo vs Plant

En TV Azteca, tendremos en exclusiva la pelea entre Canelo Álvarez y Caleb Plant, por los canales Azteca Uno, Azteca Siete, A más, ADN 40 y aztecadeportes.com y nuestra app.

La transmisión arrancará a las 9:00 PM, en esta opción multicanal, única, para ver la reyerta número 60.

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