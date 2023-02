Así se jugarán los Octavos de Final de la Europa League

Después de una peleada ronda de 16vos de lugar en la Europa League, solo quedan 16 equipos vivos en el certamen continental. Este viernes se realizó el sorteo para ver los cruces de los equipos que buscarán un lugar en los cuartos de final del torneo.

Entre los equipos que se quedaron en el camino está el Barcelona, que no pudo ante el Manchester United, tras perder la ventaja que tenía de 1-0, en el encuentro de vuelta de 0-1 (global 2-3), pero los Red Devils supieron darle la vuelta y terminaron ganando el encuentro por pizarra de 2-1, y así sumar un fracaso más en el Viejo Continente, pues no ganan nada desde la Champions League del 2015.

Así quedaron los Octavos de Final de la Europa League

Serán ocho cruces los que se disputen:

Shaktar vs Feyenoord

Sporting Lisboa vs Arsenal

Union Berlin vs UnionSaint-Gilloise



Leverkusen vs Ferencváros

Manchester United vs Betis

Roma vs Real Sociedad

Juventus vs Friburgo

Sevilla vs Fenerbahce

Round of 16 🤩



Most exciting tie?#UELdraw pic.twitter.com/YJLGm1er6J — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2023

Todos los encuentros suenan prometedores, pero a nuestro país llaman la atención el Shaktar vs Feyenoord, pues el delantero azteca, Santiago Giménez milita en el conjunto de Países Bajos, y durante la fase de grupos fue pieza clave, incluso terminó dicha etapa como líder de goleo con cuatro tantos.

Por otro lado, el Betis de Andrés Guardado se enfrentará al Manchester United, complicado duelo para el capitán de la Selección Mexicana, pues los Red Devils vienen de eliminar al Barcelona, pero los españoles buscarán vengaza por LaLiga en dicho partido.

El Rey de la Europa League, el Sevilla, sigue su camino en el torneo contra el Fenerbahce, donde los españoles intentarán conquistar su séptima copa de dicho certamen, quinta desde la temporada 2013, 2014.

¿Cuándo se jugarán los Octavos de Final de la Europa League?

Dichos cruces se disputarán dentro de un par de semanas, el jueves 8 de marzo serán los partidos de ida; mientras que las vueltas están programadas para una semana más tarde, también jueves, pero el 15 del tercer mes del año.