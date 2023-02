Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2023 tras 5 jornadas

Se terminó la actividad de la jornada 5 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. El primer partido fue el de Atlético San Luis contra Puebla. El partido terminó con victoria para San Luis 2 a 0. El juego que cerró con la actividad de la jornada fue el Monterrey vs Toluca que terminó con la victoria de los rayados 2 a 1.

La jornada 5 nos dejó de resultados cuatro empates y cinco victorias. El partido que más goles tuvo fue el Mazatlán contra Juárez del viernes botanero al quedar Mazatlán 2-3 Juárez. Y el equipo que se posiciona en el primer lugar de la tabla es Pachuca con 12 puntos, empatado con Monterrey en puntos pero por diferencia de dos goles se posiciona primero.

En tercero se posiciona Tigres con 11 puntos. Del cuarto al séptimo lugar se encuentran empatados en goles y con la misma diferencia de goles, pero por criterio de goles anotados se posiciona en el cuarto lugar Santos, en quinto Pumas, en sexto San Luis y en séptimo Guadalajara.

En el octavo lugar se encuentra América con siete puntos y en noveno Atlas igual con siete puntos. Le siguen Toluca, Juárez, Necaxa, León, Tijuana y Puebla. Por último, los últimos tres lugares los ocupan Querétaro, Cruz Azul y Mazatlán.

La tabla de posiciones del Clausura 2023

N° Equipo Puntos

1 Pachuca 12

2 Monterrey 12

3 Tigres 11

4 Santos Laguna 8

5 Pumas 8

6 Atlético San Luis 8

7 Guadalajara 8

8 América 7

9 Atlas 7

10 Toluca 6

11 Juárez 6

12 Necaxa 4

13 León 4

14 Tijuana 4

15 Puebla 4

16 Querétaro 3

17 Cruz Azul 1



18 Mazatlán 0

Los partidos de la jornada 6 de la Liga MX?

Los partidos que tendrá la jornada 6 de la Liga MX son: el jueves 9 de febrero Quéretaro vs León y Atlas vs Monterrey. El viernes 10 de febrero, Puebla vs Mazatlán y Tijuana vs Atlético San Luis. El sabado 11 de febrero América vs Necaxa, Juárez vs Santos, Tigres vs Puma y Pachuca vs Chivas. Por último, el domingo 12 de febrero Toluca vs Cruz Azul.

