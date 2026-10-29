Así queda la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX tras el partido pendiente entre América y Xolos del Apertura 2026

Tras el partido pendiente correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026, el Club América empató 1-1 ante los Xolos de Tijuana de Gilberto Mora en la cancha del Estadio Banorte. Con este resultado, la tabla de posiciones de la Liga MX se mantiene al rojo vivo rumbo a la recta final del torneo.

Luego de que el juego fuera postergado por la participación de las Águilas en el Final Four de la Leagues Cup 2026, finalmente se disputó este vibrante encuentro fronterizo.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Los Milwaukee Brewers ganan la Serie Mundial de la MLB por primera vez en su historia

Los goles del empate entre América y Tijuana

El marcador se abrió por parte de los locales con una rápida anotación del brasileño Elías Manoel al minuto 12. Sin embargo, la ventaja duró poco; escasos minutos después, el goleador colombiano Miguel Borja apareció para sellar el empate definitivo al minuto 19.

Te puede interesar: Liguilla AL MOMENTO: Así quedarían los partidos en busca del título con el resultado del América vs Xolos de Tijuana

Toluca vs Tijuana| Resumen y Goles | Highlights | J13 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes

¿Cómo va la tabla del Apertura 2026?

Con este resultado, los Xolos de Tijuana suman unidades vitales para sus aspiraciones de clasificar directo a la Liguilla. Por su parte, el América se mantiene en la cima pero no logra despegarse del todo, quedando con una ventaja de solo 2 puntos sobre su perseguidor más cercano: la Máquina Cementera de Cruz Azul, dirigida por Joel Huiqui.

Así va la tabla del Apertura 2026:



América: 28 puntos Cruz Azul: 26 puntos Guadalajara: 26 puntos Atlas: 24 puntos Toluca: 23 puntos León: 22 puntos Tijuana: 21 puntos Monterrey: 20 puntos Querétaro: 20 puntos Santos: 19 puntos San Luis: 19 puntos Pumas: 17 puntos Pachuca: 16 puntos Puebla: 16 puntos Tigres: 15 puntos Atlante: 14 puntos Necaxa: 10 puntos Juárez: 5 puntos