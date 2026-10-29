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Así queda la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX tras el partido pendiente entre América y Xolos del Apertura 2026

América empata con Xolos en el partido pendiente. El conjunto de Sebastián ‘Loco’ Abreu y Gil Mora suma puntos vitales en el Apertura 2026; Cruz Azul solo le lleva dos puntos a su perseguidor

Liga BBVA MX Apertura 2026 America vs Tijuana
Apertura 2026|MexSport

Escrito por: Sebastian Cortés

Tras el partido pendiente correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026, el Club América empató 1-1 ante los Xolos de Tijuana de Gilberto Mora en la cancha del Estadio Banorte. Con este resultado, la tabla de posiciones de la Liga MX se mantiene al rojo vivo rumbo a la recta final del torneo.

Luego de que el juego fuera postergado por la participación de las Águilas en el Final Four de la Leagues Cup 2026, finalmente se disputó este vibrante encuentro fronterizo.

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Los goles del empate entre América y Tijuana

El marcador se abrió por parte de los locales con una rápida anotación del brasileño Elías Manoel al minuto 12. Sin embargo, la ventaja duró poco; escasos minutos después, el goleador colombiano Miguel Borja apareció para sellar el empate definitivo al minuto 19.

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¿Cómo va la tabla del Apertura 2026?

Con este resultado, los Xolos de Tijuana suman unidades vitales para sus aspiraciones de clasificar directo a la Liguilla. Por su parte, el América se mantiene en la cima pero no logra despegarse del todo, quedando con una ventaja de solo 2 puntos sobre su perseguidor más cercano: la Máquina Cementera de Cruz Azul, dirigida por Joel Huiqui.

Así va la tabla del Apertura 2026:

  1. América: 28 puntos
  2. Cruz Azul: 26 puntos
  3. Guadalajara: 26 puntos
  4. Atlas: 24 puntos
  5. Toluca: 23 puntos
  6. León: 22 puntos
  7. Tijuana: 21 puntos
  8. Monterrey: 20 puntos
  9. Querétaro: 20 puntos
  10. Santos: 19 puntos
  11. San Luis: 19 puntos
  12. Pumas: 17 puntos
  13. Pachuca: 16 puntos
  14. Puebla: 16 puntos
  15. Tigres: 15 puntos
  16. Atlante: 14 puntos
  17. Necaxa: 10 puntos
  18. Juárez: 5 puntos

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