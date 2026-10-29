ÚLTIMA HORA: Los Milwaukee Brewers ganan la Serie Mundial de la MLB por primera vez en su historia

Los Milwaukee Brewers finalmente han tocado la gloria. En una noche inolvidable en el Tropicana Field, la novena de Wisconsin se impuso a los Tampa Bay Rays en el Juego 5 para coronarse campeones de la Serie Mundial 2026, levantando el Trofeo del Comisionado por primera vez en la historia de la franquicia.

Tras apagar cualquier esperanza de remontada por parte de los locales, Milwaukee selló su nombre en la inmortalidad de las Grandes Ligas al finiquitar el Clásico de Otoño con un contundente 4-1 en la serie.

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El camino al campeonato: Así dominó Milwaukee antes del Juego 5

Para llegar al festejo de esta noche, los Brewers tuvieron que construir su imperio desde casa y demostrar resiliencia en patio ajeno. Este fue el recorrido de la franquicia antes de conseguir la victoria definitiva:



Juego 1: Golpe de autoridad (Brewers 3-2 Rays). La serie arrancó en el American Family Field con un auténtico y cerrado duelo de pitcheo.

La serie arrancó en el con un auténtico y cerrado duelo de pitcheo. Juego 2: Ventaja de oro (Brewers 5-4 Rays). Nuevamente ante su gente, Milwaukee demostró nervios de acero. En un cierre apretado, lograron otra victoria por una carrera, asegurando su viaje a Florida con un colchón de 2-0 que trasladó toda la presión a los Rays.

Nuevamente ante su gente, Milwaukee demostró nervios de acero. En un cierre apretado, lograron otra victoria por una carrera, asegurando su viaje a con un colchón de 2-0 que trasladó toda la presión a los Rays. Juego 3: Explosión ofensiva (Brewers 10-1 Rays). El cambio de sede al Tropicana Field encendió los bates visitantes. Con un letal rally de ocho carreras en la quinta entrada.

El cambio de sede al Tropicana Field encendió los bates visitantes. Con un letal rally de ocho carreras en la quinta entrada. Juego 4: Drama en extrainnings (Rays 4-3 Brewers). Cuando parecía que Milwaukee sacaría las escobas, Tampa Bay defendió su orgullo con la soga al cuello. En un juego sumamente reñido que se extendió a 12 entradas, los locales consiguieron un dramático walk-off, dejando tendidos a los Brewers en el terreno y forzando la actividad de este miércoles.

El tropiezo de la noche anterior no mermó el ánimo de la novena de Milwaukee. Hoy, en el Juego 5, salieron al diamante con la convicción necesaria para cerrar la obra y darle a su afición el campeonato que esperaron durante décadas.

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¡Orgullo tricolor! Joey Ortiz se corona en la Serie Mundial con los BrewersLa

La histórica conquista de los Milwaukee Brewers en el Tropicana Field tiene un gran sabor mexicano. Tras liquidar a los Tampa Bay Rays en el Juego 5 y levantar el primer título en la historia de la franquicia, el infielder Joey Ortiz ha asegurado su anillo de Serie Mundial.

Así como el lanzador JoJo Romero dejó una gran huella al representar a México en el histórico Clásico Mundial de 2023, hoy ese orgullo nacional sigue brillando en las Grandes Ligas.

Con este triunfo definitivo, Joey Ortiz corona una temporada de ensueño y une su nombre a la exclusiva lista de beisbolistas mexicanos que han ganado la Serie Mundial para levantar el Trofeo del Comisionado.

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