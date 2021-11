Así se jugarán los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX Femenil

Listos los ocho equipos invitados a la Liguilla de la Liga BBVA MX Femenil. A pesar de que falta una jornada para que termine el torneo regular, la fase de eliminación directa esta definida, con un conjunto que clasificó por primera vez en su historia.

Las Tigres serán líderes del Grita México

Nada, ni nadie va a alcanzar a las Tigres. Las felinas suman 44 puntos con una diferencia de seis puntos sobre el segundo lugar, que también es de la Sultana del Norte, el Monterrey, que, a pesar de ganar, combinado con una derrota de las universitarias, no les alcanzaría a las Rayadas para quedarse con la primera posición.

A partir del tercer lugar todo puede pasar. Atlas tiene el puesto, pero podría moverse entre Chivas que es cuarto y Santos (quinto), por la diferencia de apenas tres unidades. Incluso las Águilas del América podrían escalar hasta el cuarto sitio, si se combinas derrotas de las rojiblancas y las verdiblancas.

Mientras tanto, Xolos de Tijuana y Cruz Azul, se clasificaron con 24 puntos y estará entre ellas pelear los lugares siete y ocho de la clasificación. Esta es la primera vez que La Máquina se mete a la Liguilla, por lo que esperan que sea histórica su participación.

Así se jugaría la Liguilla de la Liga BBVA MX Femenil

Aunque aún se puede mover todo, si hoy terminara el torneo regular del certamen femenil así quedarían los partidos:

Tigres vs Cruz Azul

Monterrey vs Xolos

Atlas vs América

Chivas vs Santos

Campeonas de la Liga BBVA MX Femenil

Se acaban de cumplir cuatro años del nacimiento de la Liga BBVA MX Femenil, que vio su primer torneo en el Apertura 2017, donde las Chivas levantaron el título, para hacer historia y convertirse en el primer equipo campeón.

Para el Clausura 2018, Tigres alzó el trofeo; en el Apertura 2018, América fue el monarca; luego Tigres repitió la dosis en el 2019 y seis meses más tarde, también en el 2019, Monterrey consiguió su primer campeonato.

Las universitarias son el equipo con más campeonatos en el certamen femenil, pues en total ya suman cuatro títulos. Actualmente son las líderes de la liga y vienen de conseguir el bicampeonato en el Guard1anes 2020 y el Guard1anes 2021.