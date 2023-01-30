La próxima final del Super Bowl, quedará en la historia

La final entre Eagles y Chiefs, a llevarse a cabo el 12 de febrero en Arizona, marcará varios hitos históricos, sin embargo, uno de los más importantes, es que ésta edición del Super Bowl marcará la primera ocasión en la que 2 quarterbacks de ascendencia afroamericana se enfrenten en el partido más importante del futbol americano profesional en los estados unidos.

Si bien es cierto, que ésta no será la primera ocasión en la que un quarterback afroamericano juegue el Super Bowl, si es la primera ocasión en la historia en la que 2 se disputan uno de los trofeos más cotizados del mundo del deporte. Patrick Mahomes vs Jalen Hurts.

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35 años han pasado, desde que un joven Doug Williams, se convirtiera en el primer quarterback afroamericano en jugar este partido y ganarlo para Washington en el Super Bowl XXII (1988), un duelo en el que Redskins derrotó 42-10 a Denver, gracias a una gran actuación de Williams, quien sumó 340 yardas y 4 pases de touchdown, para convertirse en el MVP del partido y otorgarle el segundo campeonato de NFL a su franquicia.

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Posteriormente, el todavía jugador en activo, Russell Wilson, repitió la hazaña, pero hasta el año del 2014, logrando convertirse en el segundo quarterback afroamericano en la historia, que logra coronarse en esta liga. Un duelo en el que el marcador terminó 43-8 ante Denver, y en donde Wilson logró completar 18 pases para 206 yardas y 2 pases de touchdown. Lo cual se traduce en el primer y único título de Seattle en su historia.

Mahomes, cierra la lista

En el año del 2019, Patrick Mahomes disputó su segunda temporada como titular en la NFL, ese mismo año capitalizó una temporada ganadora, hasta lograr llegar al Super Bowl LIV y enfrentar a San Francisco. Un partido que terminó con marcador de 31-20, en donde Mahomes logró 286 yardas y 2 pases de touchdown suficientes para ser considerado el MVP del partido, y convertirse en el 3er quarterback afroamericano en la historia en levantar el trofeo Vince Lombardi.

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Los años pasan y la historia continúa. Si bien es cierto que la lista de quarterbacks afroamericanos que no pudieron ganar el Super Bowl, está protagonizada por grandes nombres como el de Steve McNair, Donovan McNabb, Colin Kaepernick y Cam Newton entre otros. Hay otros que se atreven a retar a la historia, y de ellos, sólo un muy pequeño grupo de jugadores puede trascender y hacer historia. Por ello, es que todo está listo para poder disfrutar de este gran duelo de Super Bowl, que pondrá frente a frente a dos jugadores que están nominados al MVP de esta temporada y que tratarán de poner en alto el nombre de toda una comunidad que quiere verse representada en el partido más importante del calendario NFL.