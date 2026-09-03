Así va la tabla general de la Liga BBVA MX antes de la Jornada 7 del Apertura 2026

Arranca la Jornada 7 del Apertura 2026 con solo cinco partidos debido a la Gran Final y al duelo por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026, donde podrás vivir dos de estos encuentros por la señal de TV Azteca.

En el arranque de la jornada, Bravos de Juárez recibe a Pachuca el viernes 4 de septiembre desde la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, siendo el único partido del tradicional Viernes Botanero.

El sábado será el día con más actividad, contando con tres partidos: Atlético de San Luis vs Chivas (17:00 horas), Tigres vs Necaxa (19:00 horas) y Atlas vs Atlante (21:00 horas). Para cerrar esta Jornada 7, Cruz Azul recibe a Santos Laguna el domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas en la cancha del Estadio Banorte.

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Partidos que podrás ver en vivo y gratis por la señal de Azteca Deportes

Dos de los cinco partidos de este fin de semana podrás vivirlos en vivo y totalmente gratis a través de la señal de TV Azteca por Canal 7, app y sitio web de Azteca Deportes:



El viernes 4 de septiembre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), no te pierdas el Juárez vs. Pachuca .

a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), no te pierdas el . El sábado 5, la actividad continúa desde el mítico Estadio Universitario cuando Tigres reciba a Necaxa en punto de las 19:00 horas.

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Tabla general de la Liga BBVA MX al momento

América - 16 puntos Toluca - 13 puntos Tijuana - 13 puntos Atlas - 12 puntos Guadalajara - 11 puntos Gallos Blancos de Querétaro - 10 puntos León - 10 puntos Puebla - 10 puntos Monterrey - 9 puntos Cruz Azul - 9 puntos Pumas - 8 puntos Necaxa - 7 puntos Atlético de San Luis - 6 puntos Atlante - 6 puntos Pachuca - 5 puntos Tigres - 5 puntos Santos Laguna - 1 punto FC Juárez - 0 puntos

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