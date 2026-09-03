CONFIRMADO: El Clásico Tapatío, Atlas vs Chivas de Guadalajara, se jugará este fin de semana

En acciones de la Jornada 6 del Apertura 2026, Atlas Femenil jugará una edición más del Clásico Tapatío Femenil contra Chivas Femenil el próximo viernes 4 de septiembre a las 20:00 horas desde la cancha del Estadio Jalisco.

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Las locales llegan a esta instancia en el sexto lugar del Grupo B, con dos partidos ganados, un empatado y dos perdidos. En la jornada pasada, las Rojinegras sufrieron un duro golpe anímico al perder 6-1 contra Atlético de San Luis Femenil, por lo que el Clásico Tapatío representa una gran oportunidad para retomar la confianza en la sexta fecha de la temporada.

Por su parte, Chivas llega con tres victorias y dos derrotas, colocándose en el cuarto lugar del mismo sector con 9 puntos*. Ambos equipos tapatíos llegan con derrotas de la jornada pasada, ya que el conjunto rojiblanco cayó 2-0 contra Pumas.

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¿Cómo va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil antes de la Jornada 6?

En el arranque del torneo, con su nuevo formato donde se dividió en dos a los equipos, Tigres Femenil y América Femenil se mantienen como las líderes de sus sectores (Grupo A y Grupo B, respectivamente).

Grupo 1



Tigres: 15 PTS | JJ: 5, JG: 5, JE: 0, JP: 0, GF: 16, GC: 1, Dif: +15 Toluca: 13 PTS | JJ: 5, JG: 4, JE: 1, JP: 0, GF: 10, GC: 3, Dif: +7 Rayadas: 12 PTS | JJ: 5, JG: 4, JE: 0, JP: 1, GF: 15, GC: 6, Dif: +9 FC Juárez: 9 PTS | JJ: 5, JG: 3, JE: 0, JP: 2, GF: 5, GC: 5, Dif: 0 León: 6 PTS | JJ: 5, JG: 2, JE: 0, JP: 3, GF: 9, GC: 8, Dif: +1 Santos Laguna Femenil: 6 PTS | JJ: 5, JG: 2, JE: 0, JP: 3, GF: 6, GC: 11, Dif: -5 Cruz Azul: 6 PTS | JJ: 5, JG: 2, JE: 0, JP: 3, GF: 6, GC: 16, Dif: -10 Atlante: 3 PTS | JJ: 5, JG: 1, JE: 0, JP: 4, GF: 4, GC: 9, Dif: -5 Gallos Blancos de Querétaro: 3 PTS | JJ: 5, JG: 1, JE: 0, JP: 4, GF: 3, GC: 14, Dif: -11

Grupo 2



América: 15 PTS | JJ: 5, JG: 5, JE: 0, JP: 0, GF: 28, GC: 2, Dif: +26 Atlético de San Luis: 9 PTS | JJ: 5, JG: 3, JE: 0, JP: 2, GF: 15, GC: 11, Dif: +4 Pumas: 9 PTS | JJ: 5, JG: 3, JE: 0, JP: 2, GF: 12, GC: 9, Dif: +3 Guadalajara: 9 PTS | JJ: 5, JG: 3, JE: 0, JP: 2, GF: 11, GC: 8, Dif: +3 Pachuca: 7 PTS | JJ: 5, JG: 2, JE: 1, JP: 2, GF: 7, GC: 6, Dif: +1 Atlas Femenil: 5 PTS | JJ: 5, JG: 1, JE: 2, JP: 2, GF: 6, GC: 11, Dif: -5 Tijuana: 3 PTS | JJ: 5, JG: 1, JE: 0, JP: 4, GF: 8, GC: 10, Dif: -2 Puebla: 3 PTS | JJ: 5, JG: 1, JE: 0, JP: 4, GF: 8, GC: 23, Dif: -15 Necaxa: 0 PTS | JJ: 5, JG: 0, JE: 0, JP: 5, GF: 3, GC: 19, Dif: -16

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